عمار علي حسن: نسبة طلبات هجرة الشباب المصري إلى أمريكا «مفزعة»

قال عمار علي حسن استاذ علم الاجتماع السياسي إن نسبة الشباب المصري الذي طلب الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والتي بلغت 750 ألف شاب هي نسبة مفزعة.

وأشار استاذ علم الاجتماع السياسي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ساعة من مصر»، المذاع على قناة «الغد» الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، إلى أن تلك النسبة ترتبط بحالة اليأس والإحباط التي تسري في نفوس الشباب نتيجة حالة الغموض والشكوك التي تنتاب قطاع كبير منهم.

وأضاف حسن أن هؤلاء الشباب من خيرة شباب مصر حيث أن كلهم من حاملي المؤهلات العليا ويجب على الدولة أن ترتعد من هذا الرقم الكبير لأن ما يحدث هو هجرات جماعية للشباب للهروب من البلد وهي ظاهرة مرعبة.