أخبار عاجلة

لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
مساء الأنوار: حقيقة مفاوضات أحمد دويدار مع النادي الأهلي -
مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب -
التفاصيل الكاملة لأزمة «طباعة الأهرام».. ومصدر يكذب النجار -
صورة وخبر: مقاتل بين الحقول في درعا السورية -
3 مصابين بالخرطوش بسبب "جملة" أشعلت مشاجرة في أبو النمرس -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

عمار علي حسن: نسبة طلبات هجرة الشباب المصري إلى أمريكا «مفزعة»

Google+ Print
عمار علي حسن: نسبة طلبات هجرة الشباب المصري إلى أمريكا «مفزعة» عمار علي حسن: نسبة طلبات هجرة الشباب المصري إلى أمريكا «مفزعة»

عمار علي حسن

قال عمار علي حسن استاذ علم الاجتماع السياسي إن نسبة الشباب المصري الذي طلب الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والتي بلغت 750 ألف شاب هي نسبة مفزعة.

وأشار استاذ علم الاجتماع السياسي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ساعة من »، المذاع على قناة «الغد» ، مع الإعلامي محمد المغربي، إلى أن تلك النسبة ترتبط بحالة اليأس والإحباط التي تسري في نفوس الشباب نتيجة حالة الغموض والشكوك التي تنتاب قطاع كبير منهم.

وأضاف حسن أن هؤلاء الشباب من خيرة شباب مصر حيث أن كلهم من حاملي المؤهلات العليا ويجب على الدولة أن ترتعد من هذا الرقم الكبير لأن ما يحدث هو هجرات جماعية للشباب للهروب من البلد وهي ظاهرة مرعبة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب

مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب

نشرة مصراوي: 100 ألف جنيه لكل شهيد بتفجيري الكنيستين.. وقرار جمهوري و21 قرار حكومي

نشرة مصراوي: 100 ألف جنيه لكل شهيد بتفجيري الكنيستين.. وقرار جمهوري و21 قرار حكومي

فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ»

فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ»

«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها

«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها