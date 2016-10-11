مصرع و إصابة 23 في حادث تصادم علي طريق بورسعيد الاسماعيلية

مراسل بورسعيد:جمال نوفل

لقي اربعة أشخاص مصرعهم و اصيب 19 في حادث تصادم مروع بالقرب من مفارق بحر البحر طريق بورسعيد الاسماعيلية .

و كان اللواء زكي صلاح مدير أمن بورسعيد قد تلقى اخطار من قسم شرطة الجنوب بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباس و سيارة ملاكي بمنطقة المفارق بحر البقر جنوب بورسعيد .

و على الفورامر بسرعة عمل اللازم و اعمل التحريات خول اساب الحادث و علي الفورتوجه الي مكان الحادث ١٢ سيارة اسعاف لنقل الضحايا و هم رضا حافظ ٣٦ سنة ، منة الله عوض ٨ سنوات ، سيف عوض ١٠ سنوات ، محمد حسام ٦ سنوات ، محمد الشوربحي ٤٠ ، منار السيد ٢٠ سنة ، فاطمة حافظ ٣٦ سنة ، زينب خالد ٣٠ سنة ، انشراح خالد ٤١ سنة ، سارة حسام الدين ٩ سنوات ، حازم حسام ٦ سنوات ، ريم خيري ٤٠ سنة ، عايدة حسين ٤٠ سنة ، طه حسام الدين ٤ سنوات ، سحر خالد الحديدي ٣٤ سنة و جميعهم من بورسعيد .

والمتوفين هم ابراهيم ابو الخير ٥٤ سنة ، باسم الشوربجي ٤٠ سنة ، بدر الدين محمد شعبان ٥٠ سنة ، الدقهلية و محمد على الفحلة ٥١ سنة بورسعيد .

تم نقل المصابين لمستشفى بورسعيد العام لتلقي العلاج و امر الدكتور عادل تعيلب مدير صحة بورسعيد بتوفير جميع سبل الرعاية لهم .

كما تم التحفظ على جثث الضحايا بمشرحة مستشفى بورسعيد العام. و امرت النيابة بالتصريح بدفن الجثث و تسليمها لزويهم .