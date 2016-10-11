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الخارجية: علاقتنا بإثيوبيا تاريخية وقوية.. ولاعلاقة لنا بالاحتجاجات

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الخارجية: علاقتنا بإثيوبيا تاريخية وقوية.. ولاعلاقة لنا بالاحتجاجات الخارجية: علاقتنا بإثيوبيا تاريخية وقوية.. ولاعلاقة لنا بالاحتجاجات

وزارة الخارجية المصرية

قال المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار، أحمد أبو زيد، إن العَلاقات بين وإثيوبيا تعد تاريخية وقوية، نافيًا أي مزاعم بتورط مصر في دعم الاحتجاجات المُسلحة في إثيوبيا.

وأضاف أبو زيد، في تصريحات خاصة لقناة “الغد” ، أن مصر لا تتدخل في الشئون الداخلية لإثيوبيا، باعتبار ذلك ثابتًا من ثوابت السياسة الخارجية المصرية، مؤكدًا احترام مصر الكامل لسيادة إثيوبيا على أراضيها.

وتابع أبو زيد أن «هذه المزاعم التي قد وُجهت إلى مصر غير الصحيحة، ولا تستقيم مع سياسة الدولة المصرية التي تتبناها من انفتاحٍ، وبناء ثقة، وتعاون وثيق مع إثيوبيا، وكذلك انفتاح شعبي وبرلماني، فضلًا عن الزيارة التي قام بها أعضاء البرلمان الإثيوبي إلى مصر مؤخرًا».

وأشار أبو زيد إلى أنه كان من الطبيعي أن تسعى مصر، بكل ما لديها من قنوات اتصال للتوضيح للجانب الإثيوبي، لتوضيح أن ما تم إذاعته من مقاطع مصورة، ليست صحيحة.

وأشار أبو زيد إلى أنه عندما يتحدث شخص باللهجة المصرية، أو أي شخص مصري بأي حال من الأحوال، فهذا لا يعني أنه مدعوم ومدفوع من المصرية لتأجيج الخلافات الداخلية في إثيوبيا.

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