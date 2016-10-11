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قطر تهزم سوريا في تصفيات مونديال روسيا 2018

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قطر تهزم سوريا في تصفيات مونديال روسيا 2018 قطر تهزم سوريا في تصفيات مونديال روسيا 2018

حققت قطر فوزها الأول وفرملت الصعود السورى بهدف وحيد الثلاثاء فى الدوحة فى الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى فى الدور الحاسم من تصفيات آسيا المؤهلة الى نهائيات مونديال 2018 في روسيا.

وسجل حسن الهيدوس (37 من ركلة جزاء) الهدف. وتصدرت ايران ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط بعد فوزها على كوريا الجنوبية (7 نقاط) 1-صفر، بفارق نقطة واحدة امام اوزبكستان التي تغلبت على الصين 2-صفر.

وهذا الفوز هو الأول لقطر فرفع رصيده الى 3 نقاط فيما تجمد رصيد سوريا عند 4 نقاط.

وكانت سوريا حققت نتيجتين مميزيتن بتعادلها مع كوريا الجنوبية سلبا وعودتها من الصين بالنقاط الثلاث بهدف محمود المواس.

والتقى المنتخبان سابقا فى التصفيات العالمية 9 مرات ففازت قطر 4 مرات وسوريا 3 مرات وتعادلتا مرتين، وسجل “العنابى” 14 هدفا مقابل 13 للسوريين الذين لم يتأهلوا فى 14 مشاركة.

 

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