أحمد بهجت: لن نخرج من السوق الإعلامي.. ونتفاوض لبيع «دريم 2»

قال رجل الأعمال أحمد بهجت مالك قنوات دريم أنه سيقوم بإطلاق قناة جديدة تحمل اسم دريم مغربية تخاطب المغرب العربي الذى لم نعد نعرف عنه شيئًا «بحسب وصفه».

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي فى برنامج «مانشيت القرموطي» على قناة “العاصمة الجديدة” «لدينا عرضين لشراء دريم الأول من مصر ، والثاني من خارج مصر ويتم التفاوض الآن».

وتابع: «لن نخرج من السوق الإعلامي، وأن التفاوض الذي يتم الآن لبيع قناة دريم 2 مع الاحتفاظ بقناة دريم واحد وتطويرها والاستثمار فيها».

وردًا على سؤال بأن القناة ستباع بكامل مذيعيها فقد أوضح «من يرغب فى الاستمرار معنا سنرحب به».