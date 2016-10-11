الملحن محمود الخيامي ضيف «نغم fm».. الخميس

كتبت- إنجي لطفي

تستضيف إذاعة «نغمFm » الخميس المقبل، الملحن محمود الخيامي في برنامج «واحدة و بس» مع نيرة شريف.

وتتحدث نيرة شريف مع الملحن محمود الخيامي عن أعماله مع أكبر نجوم في مصر و الوطن العربي، وعن أقرب الأغاني إلى قلبه، وما الحلم الذي لم يتحقق في حياة الخيامي، وما هي نقطة التحول في حياته، ومن الفنان الذي يتمنى التعاون معه في الفترات القادمة.

جدير بالذكر أن من أهم نجاحات الملحن محمود الخيامي أغنية بعشقك لراغب علامة، سؤال بسيط لأصالة، عارف حبيبي لإيهاب توفيق، وصالحوني عليه لنوال الزغبي، وبياع وشاطر لنانسي عجرم.

الحلقة من إعداد وتقديم نيرة شريف ويذاع البرنامج من الأحدإلى الخميس في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.