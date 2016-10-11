أخبار عاجلة

لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
مساء الأنوار: حقيقة مفاوضات أحمد دويدار مع النادي الأهلي -
مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب -
التفاصيل الكاملة لأزمة «طباعة الأهرام».. ومصدر يكذب النجار -
صورة وخبر: مقاتل بين الحقول في درعا السورية -
3 مصابين بالخرطوش بسبب "جملة" أشعلت مشاجرة في أبو النمرس -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. أونا

الملحن محمود الخيامي ضيف «نغم fm».. الخميس

Google+ Print
الملحن محمود الخيامي ضيف «نغم fm».. الخميس الملحن محمود الخيامي ضيف «نغم fm».. الخميس

محمود الخيامي

كتبت- إنجي لطفي

تستضيف إذاعة «نغمFm » الخميس المقبل، الملحن محمود الخيامي في برنامج «واحدة و بس» مع نيرة شريف.

وتتحدث نيرة شريف مع الملحن محمود الخيامي عن أعماله مع أكبر نجوم في و الوطن العربي، وعن أقرب الأغاني إلى قلبه، وما الحلم الذي لم يتحقق في حياة الخيامي، وما هي نقطة التحول في حياته، ومن الفنان الذي يتمنى التعاون معه في الفترات القادمة.

جدير بالذكر أن من أهم نجاحات الملحن محمود الخيامي أغنية بعشقك لراغب علامة، سؤال بسيط لأصالة، عارف حبيبي لإيهاب توفيق، وصالحوني عليه لنوال الزغبي، وبياع وشاطر لنانسي عجرم.

الحلقة من إعداد وتقديم نيرة شريف ويذاع البرنامج من الأحدإلى الخميس في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب

مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب

نشرة مصراوي: 100 ألف جنيه لكل شهيد بتفجيري الكنيستين.. وقرار جمهوري و21 قرار حكومي

نشرة مصراوي: 100 ألف جنيه لكل شهيد بتفجيري الكنيستين.. وقرار جمهوري و21 قرار حكومي

فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ»

فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ»

«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها

«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها