البرلمان التركي يصادق على تمديد حالة الطوارىء ثلاثة اشهر

صادق البرلمان التركي مساء الثلاثاء على قرار الحكومة تمديد حالة الطوارىء في البلاد لثلاثة أشهر، بعد أن كانت فرضت إثر الانقلاب الفاشل في 15 يوليو.

وبحسب فرانس برس تقرر تمديد حالة الطوارىء في البلاد لثلاثة اشهر ابتداء من الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي من يوم التاسع عشر من اكتوبر.

والتصويت شكلي خصوصا وأن لحزب العدالة والتنمية الاسلامي المحافظ للرئيس رجب طيب اردوغان غالبية مريحة في البرلمان.

وفي نهاية سبتمبر دعا اردوغان لتمديد حالة الطوارىء معتبرا ان فترة الثلاثة أشهر الأولى “غير كافية” كما أعلن عزمه على ابقائها لفترة سنة.

وكانت حالة الطوارىء فرضت في العشرين من يوليو لمدة 3 أشهر، بعد الانقلاب الفاشل الذي وقع في الخامس عشر من الشهر نفسه.

وتبرر السلطات التركية تمديد حالة الطوارىء بمواصلة التحقيقات المتصلة بالانقلاب الفاشل وحملت مسؤوليته للداعية فتح الله جولن المقيم في الولايات المتحدة.

وكانت السلطات التركية نفذت حملة تطهير غير مسبوقة لاقصاء مناصري غولن في الوزارات ومجالات التعليم والجامعات والقضاء والشرطة والجيش والسجون والصحافة.

ووفقا لآخر حصيلة من مصدر رسمي حتى نهاية سبتمبر اعتقل 32 الف شخص، وهناك 70 الفا موضع تحقيق.