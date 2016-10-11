صور.. المتحدث باسم الخارجية في حوار خاص للإعلامي أيمن إبراهيم

كتبت – إنجي لطفي

سجل الإعلامي أيمن إبراهيم بقناة النهار اليوم، لقاءًا خاصًا مع المستشار أحمد أبوزيد المتحدث باسم الخارجية المصرية.

و علمت «ONA» أن اللقاء تناول عدة موضوعات منها العلاقات مع إثيوبيا ورد مصر على اتهام أديس أبابا للقاهرة بدعم حركة تحرير «الأورومو»، كما تناول اللقاء العلاقات المصرية السودانية والتحسن الأخير الملحوظ في شكل العلاقات الثنائية.

كما يتناول اللقاءالملف السوري ودوافع تصويت مصر الأخير في مجلس الأمن للقرارين الروسي والفرنسي وماتبعها من انتقاد سعودي على لسان مندوبهم في مجلس الأمن، والعلاقات المصرية السعودية وأسس هذه العلاقات ونقط الاتفاق والاختلاف في الملف السوري، كما تطرق إلى مشاركة القاهرة في مساعي الوصول لحل سياسيفي اليمن هناك، وأسس العلاقات المصرية الأمريكية.

كما يتطرق اللقاء إلى تقييم العلاقات الخارجية في الوقت الراهن، كما ناقش الملف اللبناني والفراغ الرئاسي وكيف تعمل القاهرة وتوافق مختلف القوى السياسية اللبنانية.

كما ناقش دور الخارجية المصرية تجاه والإعلام الغربي وأسباب قيام الخارجية بالرد على تقرير أو مقال في صحيفة غربية في حين أن السفارة المصرية في أي دولة في مقدورها فعل ذلك.

الحوار أجراه الإعلامي أيمن إبراهيم، وأعده محمد مرعي.