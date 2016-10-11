أخبار عاجلة

لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
مساء الأنوار: حقيقة مفاوضات أحمد دويدار مع النادي الأهلي -
مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب -
التفاصيل الكاملة لأزمة «طباعة الأهرام».. ومصدر يكذب النجار -
صورة وخبر: مقاتل بين الحقول في درعا السورية -
3 مصابين بالخرطوش بسبب "جملة" أشعلت مشاجرة في أبو النمرس -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

صور.. المتحدث باسم الخارجية في حوار خاص للإعلامي أيمن إبراهيم

Google+ Print
صور.. المتحدث باسم الخارجية في حوار خاص للإعلامي أيمن إبراهيم صور.. المتحدث باسم الخارجية في حوار خاص للإعلامي أيمن إبراهيم

حوار الإعلامي أيمن إبراهيم مع المستشار أحمد أبوزيد

كتبت – إنجي لطفي

سجل الإعلامي أيمن إبراهيم بقناة النهار اليوم، لقاءًا خاصًا مع المستشار أحمد أبوزيد المتحدث باسم الخارجية المصرية.

و علمت «ONA» أن اللقاء تناول عدة موضوعات منها العلاقات مع إثيوبيا ورد على اتهام أديس أبابا للقاهرة بدعم حركة تحرير «الأورومو»، كما تناول اللقاء العلاقات المصرية السودانية والتحسن الأخير الملحوظ في شكل العلاقات الثنائية.

كما يتناول اللقاءالملف السوري ودوافع تصويت مصر الأخير في مجلس الأمن للقرارين الروسي والفرنسي وماتبعها من انتقاد سعودي على لسان مندوبهم في مجلس الأمن، والعلاقات المصرية وأسس هذه العلاقات ونقط الاتفاق والاختلاف في الملف السوري، كما تطرق إلى مشاركة القاهرة في مساعي الوصول لحل سياسيفي اليمن هناك، وأسس العلاقات المصرية الأمريكية.

كما يتطرق اللقاء إلى تقييم العلاقات الخارجية في الوقت الراهن، كما ناقش الملف اللبناني والفراغ الرئاسي وكيف تعمل القاهرة وتوافق مختلف القوى السياسية اللبنانية.

كما ناقش دور الخارجية المصرية تجاه والإعلام الغربي وأسباب قيام الخارجية بالرد على تقرير أو مقال في صحيفة غربية في حين أن السفارة المصرية في أي دولة في مقدورها فعل ذلك.

الحوار أجراه الإعلامي أيمن إبراهيم، وأعده محمد مرعي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب

مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب

نشرة مصراوي: 100 ألف جنيه لكل شهيد بتفجيري الكنيستين.. وقرار جمهوري و21 قرار حكومي

نشرة مصراوي: 100 ألف جنيه لكل شهيد بتفجيري الكنيستين.. وقرار جمهوري و21 قرار حكومي

فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ»

فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ»

«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها

«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها