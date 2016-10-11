وفد الكونجرس: استقرار مصر يعود بالنفع على المنطقة بأسرها

استقبلت السفارة الأمريكية بالقاهرة، وفدًا من الكونجرس برئاسة السيناتور جيمس ريش.

وذكرت السفارة الأمريكية بالقاهرة اليوم الثلاثاء أن الوفد التقى خلال زيارته لمصر بالرئيس عبد الفتاح السيسي لمناقشة المصالح المشتركة في مجالات الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد أعضاء الوفد أن استقرار مصر ورخاءها وديموقراطيتها لا يعود بالنفع على مواطنيها فقط بل على المنطقة بأسرها.

يذكر أن الزيارة استغرقت 3 أيام، امتدت من 9 إلى 11 أكتوبر الجاري، وضم الوفد السيناتور لامار الكسندر، والسيناتور جون باراسو، والسيناتور بن ساس، والسناتور ديب فيشر، والسيناتور جيف فليك.

أ ش أ