رئيس جامعة القاهرة يصدر قرارا بإلغاء التعامل بخانة الديانة

قرر الدكتور جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة إلغاء خانة الديانة كبيان في كافة الشهادات والمستندات والأوراق التى تصدرها الجامعة .

وجاء في نص القرار،إنه “بعد الاطلاع على الدستور المصري 2014 وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والقرارات المعدلة له، وعلى موافقتنا، ” الغاء تطلب خانة الديانة كبيان في كافة الشهادات والمستندات والأوراق التى تصدرها أو تتعامل بها جامعة القاهرة مع طلابها أو العاملين بها أو أعضاء هيئة التدريس أو الهيئة المعاونة أو الغير على أى وجه كان وفي جميع الكليات والمعاهد والمراكز سواء للمرحلة الجامعية الأولى أو الدراسات العليا.

وجاء في نص المادة الثانية من القرار:”على جهات الجامعة المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.

أ ش ا