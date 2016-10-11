أخبار عاجلة

لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
مساء الأنوار: حقيقة مفاوضات أحمد دويدار مع النادي الأهلي -
مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب -
التفاصيل الكاملة لأزمة «طباعة الأهرام».. ومصدر يكذب النجار -
صورة وخبر: مقاتل بين الحقول في درعا السورية -
3 مصابين بالخرطوش بسبب "جملة" أشعلت مشاجرة في أبو النمرس -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

رئيس جامعة القاهرة يصدر قرارا بإلغاء التعامل بخانة الديانة

Google+ Print
رئيس جامعة القاهرة يصدر قرارا بإلغاء التعامل بخانة الديانة رئيس جامعة القاهرة يصدر قرارا بإلغاء التعامل بخانة الديانة

الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة – أرشيفية

قرر الدكتور جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة إلغاء خانة الديانة كبيان في كافة الشهادات والمستندات والأوراق التى تصدرها الجامعة .

وجاء في نص القرار،إنه “بعد الاطلاع على الدستور المصري 2014 وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والقرارات المعدلة له، وعلى موافقتنا، ” الغاء تطلب خانة الديانة كبيان في كافة الشهادات والمستندات والأوراق التى تصدرها أو تتعامل بها جامعة القاهرة مع طلابها أو العاملين بها أو أعضاء هيئة التدريس أو الهيئة المعاونة أو الغير على أى وجه كان وفي جميع الكليات والمعاهد والمراكز سواء للمرحلة الجامعية الأولى أو الدراسات العليا.

وجاء في نص المادة الثانية من القرار:”على جهات الجامعة المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.

أ ش ا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا