«الصحفيين» تشترط ختم شهادة المؤهل من “الأعلى للجامعات” لقبول أوراق المتقدمين

دعا أبو السعود محمد عضو لجنة القيد بنقابة الصحفيين، المتقدمين للجنة القيد “تحت التمرين” المقبلة لاعتماد شهادات التخرج وختمها من المجلس الأعلى للجامعات قبل تقديمها للنقابة بالنسبة لخريجى الجامعات.

وقال عضو اللجنة -في تصريحات اليوم الثلاثاء- إن خريجي المعاهد العليا يتم اعتماد الشهادت وختمها من إدارة التعليم الخاص التابعة لوزارة التعليم العالي بحى السفارات بمدينة نصر، كشرط لقبول أوراق المتقدمين بنقابة الصحفيين.

وأضاف أن هذه الخطوة للتأكد من صحة شهادات المؤهل الدراسي، خاصة بعد اكتشاف النقابة العديد من حالات التزوير خلال الفترة الماضية.

جدير بالذكر ان لجنة القيد قررت فتح باب التقديم للجنة تحت التمرين اعتبارا من 15 اكتوبر 2016 وذلك وفقا للقواعد الجديدة التي تم إقرارها بلائحة القيد بالنقابة.

والاوراق المطلوبة هى: شهادة المؤهل الدراسى، وشهادة الميلاد، وعقد عمل من المؤسسة التي تعمل بها مختوم بختم المؤسسة، وشهادة من جهة العمل بتوقيع رئيس مجلس الادارة ورئيس التحرير، واستمارة صادرة من التأمينات الاجتماعية توضح الموقف التأميني لدى المؤسسة التي تعمل بها، وصحيفة الحالة الجنائية موجهة لنقابة الصحفيين، وعدد 6 صورة شخصية وحديثة، وصورة بطاقة الرقم القومي، وشهادة الخدمة العسكرية للذكور، وسداد 600 جنيه بخزينة النقابة للحصول على الدورات المؤهلة للقيد.

أ ش أ