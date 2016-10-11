«هيثم دبور».. صحفي يصنع الأخبار ويسخر منها

بدأ هذا الأسبوع عرض برنامج Saturday night live بالعربي، وهو النسخة العربية من البرنامج العالمي الأكثر شهرة في العالم على قناة cbc، وذلك بعد أن حقق نجاحا كبيرا في عرضه الأول على أحد القنوات المشفرة، البرنامج على غرار نسخته الأمريكية يضم عدد من الاسكتشات الكوميدية التي يشترك فيها الفنانين بالإضافة إلى فقرة ثابتة بعنوان أهم الأنباء أو weekend update، تترات البرنامج تشير إلى أن كاتب الفقرة الساخرة التي تسخر من الأحداث وتناول الصحف للأخبار هو واحد من أشهر صناع المحتوى الخبري في مصر وهو «هيثم دبور».



> يدخل «دبور» إلى مقر جريدته صباحا حاملا أدواته حيث يعمل مديرا لتحرير الموقع الالكتروني لأحد الصحف اليومية، سبق لدبور أن عمل في ذات المنصب بصحف «المصري اليوم» و«الشروق» و«الوطن»، تنتهي حالة الهمهمة في صالة التحرير بين المحررين إذ يعتبر دخول «دبور» بمثابة إعلان انضباط وصرامة يعرفها عنه أغلب العاملين في هذا المجال، يدقق في كثير من الأخبار ويقف أمام أدق التفاصيل من العناوين والصور ويناقش مع المحررين مجموعة من الأفكار والتغطيات التي يراجعها على مدار اليوم، نوع من «النمكية» التي يقر بها أغلب من تعامل معه، قبل أن ينهي يومه الصحفي ليمارس عمله الإبداعي في كتابة كتاب ساخر جديد أو ديوان شعري، وهذه المرة يكتب فقرة «أهم الأنباء» في SNL بالعربي، هذا التناقض أو وجهي العملة يقول عنه دبور: «لا أشعر بالتناقض بين ممارسة الأمرين، يمكن القول بأنني أحمل عدة شخصيات داخلي جميعها يحاول تحقيق أقصى ما يمكن للتفوق، بطبعي أسخر من الأخبار أو الأحداث أو تصريحات المسؤولين داخل صالة التحرير أثناء العمل مع زملائي، بدايتي في قسم الفيتشر أتاحت لي أن أنظر للأخبار بشكل دائما مختلف، والصرامة والدقة في جمع الخبر لا تختلف عن الهزل من أصحاب التصريحات الغريبة، كما أنها فرصة لأن تقول رأيك الشخصي الذي تتجنبه أثناء صنع الخبر لمراعاة المهنية”.

> الأمر ليس بجديد على «دبور» فقد كان أحد كتاب فريق عمل “نشرة أخبار الخامسة والعشرون” وهي النشرة الإخبارية التي اشتهرت منذ سنوات وكانت نقطة انطلاق “أبو حفيظة”، وعن العمل داخل SNL يقول «دبور»: “أتعاون مع خالد منصور وشادي ألفونس اللذان يضعان لمستهما الخاصة وسخريتهما على كثير من الأخبار، وتشاركنا كرمة عبد الوهاب البروديوسر في كثير من التعليقات التي تكون وليدة الأحاديث المشتركة بيننا».

SNL بالعربي من إنتاج طارق الجنايني ويعرض كل سبت موسمه الأول على قناة cbc ويعرض موسمه الثاني على قناة osn يا هلا.