بالفيديو..«أحمد موسى» السيسى قدم واجب العزاء فى والدى هاتفيًا

قدم الإعلامى أحمد موسى، الشكر لجميع المصريين الذين قدموا له التعازى فى وفاة والده ، مقدمًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أجرى اتصالًا هاتفيًا به من اجل تقديم العزاء فى وفاة والده هاتفيًا ، مشددًا على ان الرئيس يتحدث كأب ويعزى كمواطن وليس كرئيس الجمهورية موجهًا الشكر للرئيس على تقديم العزاء له.

وأضاف موسى خلال برنامج « على مسئوليتى » الذى يذاع على قناة « صدى البلد » أنه قال للرئيس هاتفيا : « ربنا يحفظك ويحميك » فرد عليه الرئيس « ربنا يحفظ مصر ويحمى المصريين»، مقدما كل التقدير للرئيس.

كما تقدم بالشكر لمؤسسة الرئاسة، وللدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب الذى واسه فى وفاة والده، والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء الذى حضر العزاء.

وكان «موسي»، اعتذر قد عن عدم تقديم برنامجه لوفاة والده الخميس الماضي؛ حيث انتهت أمس مراسم العزاء بمسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة، وشهد العزاء حضورًا مكثفًا من رجال الدولة والقوات المسلحة والشرطة والشخصيات العامة والفنانيين والصحفيين والإعلاميين.