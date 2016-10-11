أخبار عاجلة

لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
مساء الأنوار: حقيقة مفاوضات أحمد دويدار مع النادي الأهلي -
مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب -
التفاصيل الكاملة لأزمة «طباعة الأهرام».. ومصدر يكذب النجار -
صورة وخبر: مقاتل بين الحقول في درعا السورية -
3 مصابين بالخرطوش بسبب "جملة" أشعلت مشاجرة في أبو النمرس -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

ميركل تحث إثيوبيا على الانفتاح السياسي بعد اضطرابات

Google+ Print
ميركل تحث إثيوبيا على الانفتاح السياسي بعد اضطرابات ميركل تحث إثيوبيا على الانفتاح السياسي بعد اضطرابات

ميركل

حثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إثيوبيا يوم الثلاثاء على توسيع المشاركة السياسية وضمان ألا تستخدم الشرطة أساليب عنيفة في مواجهة الاحتجاجات بعد أكثر من عام على اضطرابات قالت جماعات حقوقية إنها أسفرت عن مقتل نحو 500 شخص.

وبحسب رويترز وصلت ميركل التي كانت تتحدث اثناء مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريم ديسالين إلى إثيوبيا بعد تفجر جديد للاشتباكات بالقرب من العاصمة ألقى بظلاله على واحد من أسرع الاقتصادات نموا في أفريقيا.

ودفع العنف لإعلان حالة الطوارئ في أنحاء البلاد يوم الأحد. وتقول الحكومة إن عدد القتلى الذي تشير إليه جماعات حقوقية مبالغ فيه وتلقي بالمسؤولية في العنف على “عصابات مسلحة” تدعمها جهات أجنبية.

وتريد الدول الغربية -وهى من بين أكبر المانحين للبلد الذي لا يزال فقيرا- أن تفوز شركاتها بصفقات في إثيوبيا لكن قلقها زاد بشكل كبير بسبب النهج السلطوي للحكومة في التنمية.

وقالت ميركل لهايلي مريم “ينبغي عليكم إجراء محادثات مفتوحة مع الناس الذين لديهم مشاكل” مضيفة أن رد فعل الشرطة تجاه الاحتجاجات يجب أن يكون متناسبا.

وفي الأسبوع الماضي نهب محتجون أو أحرقوا أكثر من عشرة مصانع ومزارع للزهور ومواقع أخرى يملك معظمها أجانب متهمين الحكومة بالبناء على أراض صادرتها وخنق المعارضة.

ويلقي المحتجون باللوم على الشرطة في حادث تدافع اثناء مهرجان في أوروميا أسفر عن مقتل 55 شخصا على الأقل في الثاني من أكتوبر تشرين الأول.

وقالت ميركل “في الديمقراطية يجب دائما أن توجد معارضة لها صوت .. والافضل أن يكون هذا في البرلمان.”

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل