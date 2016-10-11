البنك الأهلي: نستهدف زيادة محفظة تمويل المشروعات الصغيرة لـ70 مليار جنيه

أعلن حازم حجازي الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، اليوم الثلاثاء، أن البنك يستهدف زيادة محفظة تمويل المشروعات الصغيرة إلى 70 مليار جنيه خلال 4 سنوات.

وأوضح أن البنك بدأ تجربة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ 2010، وأن محفظة التمويلات ارتفعت بشكل كبير إلى 28 مليار جنيه خلال الفترة الحالية.

وأشار حجازي – خلال المؤتمر الثاني للتأجير التمويلي لمبادرة شراكة التنمية – إلى أن إجمالي محفظة التمويلات بالبنك الأهلي وصلت إلى 230 مليار جنيه.

وأضاف أن البنك بدأ الفترة الأخيرة يتجه إلى الاهتمام بالقطاع الصناعي والزراعي الغذائي تماشيًا مع مجهودات الدولة وشدد على أن هذه التوجهات تساهم بشكل كبير في تقليل الضغط على العملة الصعبة وزيادة الموارد.

أ ش أ