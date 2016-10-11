الأسطورة «بوفون» يفوز بجائزة «كرة القدم الذهبية»

فاز جانويلجي بوفون، حارس مرمى منتخب إيطاليا وفريق يوفنتوس، بجائزة كرة القدم الذهبية لعام 2016، والتي تمنح سنويًا للاعبين الذين يزيد عمرهم عن 28 عامًا.

تغلب الحارس الإيطالي الأسطوري جيانلويجي بوفون على كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي، وفاز بجائزة القدم الذهبية لعام 2016، ليصبح أول حارس مرمى في التاريخ يفوز بهذه الجائزة، وذلك نظرًا للاداء المتميز مع المنتخب الإيطالى فى يورو 2016

وقال جيجي لشبكة كالتشيو ميركاتو في أول تصريحاته بعد فوزه بالجائزة “تعيش مونتي كارلو، مازلت أتمنى الفوز بالمزيد من الجوائز، وأتمنى أن أكون قد فزت بهذه الجائزة عن جدارة”.

أضاف الحارس الإيطالي “هناك أيضًا حراس مرمى آخرين يستحقون الفوز بهذه الجائزة لما قدموه طوال حياتهم المهنية”. ويعتبر جيجي هو ثالث لاعب في تاريخ يوفنتوس فوزًا بهذه الجائزة بعد روبيرتو بادجيو عام 2003 وأليساندرو دِل بييرو عام 2007، وكان آخر لاعب إيطالي قد فاز بها هو فرانشيسكو توتي أسطورة روما عام 2010.