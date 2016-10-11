سليم سحاب: الموسيقى مرآة مستوى حضارة الشعوب.. والعباقرة اختفوا من المجال

أعلن سفير النوايا الحسنة المايسترو والموسيقار، سيلم سحاب، عن قيامه بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الثقافة، لتعليم وتدريس الغناء والعزف لصالح أطفال مصر، لإعادة بناء جيل جديد من الفنانين الموسيقيين.

وأضاف سحاب خلال تكريم المعهد الدولي العالي للإعلام بأكاديمية الشروق، وبدء الموسم الثقافي الجديد، أن ما تمر به الموسيقى العربية حاليًا من فترة اضمحلال، يُعد أمرًا طبيعيًا بسبب اختفاء العباقرة في هذا المجال.

وتابع سحاب: “نحن نمر حاليًا بعملية مد وجزر في الموسيقى، في الوقت الذي وجه فيه النقد لبعض وسائل الإعلام، التي على رأسها التليفزيون، صاحب السلطة العملاقة في استغلال غير المؤهلين، الأمر الذي أثر بشكل سلبي على الفن والموسيقى”.

وأوضح سحاب أن الموسيقى هي مرآة مستوى حضارة الشعوب، مستشهدًا بمقولة ابن خلدون، التي تؤكد أن تراجع الصناعة يُؤدي إلى تراجع في صناعة الغناء، ومقولة كونفوشيوس قبل ألفي عام: «لا يهمني من يكتب قوانين الشعوب بقدر ما يهمني من يكتب أغانيهم».

وأشار سحاب إلى أن الأصوات موجودة بغزارة، إلا أن تكوين شخصية الملحن، أصعب من المطرب، موضحًا أن الملحن لا يقرأ الشعر العربي، كما أنه تقل نسبة الملحنين خلال هذه الأيام.

وشهد حفل التكريم عرضًا لفيلم تسجيلي قصير من إنتاج المعهد عن الموسيقار سليم سحاب، بالإضافة إلى مقاطع من بعض الحفلات الفنية التي قدمها وفرقته من الأطفال، كما تم تكريمه بإهدائه درع المعهد وشهادة تكريم.

من جانبها قالت عميدة المعهد الدكتورة، هويدا مصطفى، إن الموسيقار سليم سحاب، يمثل قيمة وقامة فنية كبيرة، وهو ما تجلي في إبداعاته الفنية الأصيلة والمتميزة، موضحة أنه يُعد واحدًا من النماذج الفنية الراقية التي يَسعد المعهد تقديمها لجمهور الطلاب،

وأشارت إلى أن مشروع فرقة “كورال أطفال مصر” أثبت أن الفن في خدمة المجتمع، وله دور كبير في بناء المجتمع ورقي الشباب.