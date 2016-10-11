بالصور.. مأساة محاسب مات بحسرته ضحية لمستريح طنطا

الحزن والأسى سيطر على أسرة الشاب الفقيد الأب لطفلين "إيساف 5 سنوات وسولاف 6 سنوات وأصبحت الأسرة البسيطة التى كانت تحلم بمنزل صغير يجمع شملهم بدلا من العيش فى سكن بالإيجار مشردة بعد وفاة العائل الوحيد بحسرته على فقدان 240 ألف جنيه فى شقة فى كمبوند "فنكوش" وأنه كان ضحية نصاب تلاعب بأحلامه وأحلام باقى الضحايا ووفر لهم فى بداية التعاقد تسهيلات على السداد، وما ان تمكن من جمع أموالهم حتى فر بها إلى القاهرة رافضا استكمال المشروع أو رد المبالغ لأصحابها.

"اليوم السابع" التقى أسرة الشاب الفقيد بشارع غيث الدين بأول طنطا لرصد مأساة الأسرة التى فاقد عائلها، حيث يقول والده الحاج على سيد سليمان ابنى كان أحد ضحايا النصاب محمد عبد الله هاشم نور الدين "مقاول" بعد أن خدع نجلى بأنه سيبدأ فى إنشاء كمبوند بقطعة أرض فى ميدان الإسكندرية بطنطا بجوار سجن طنطا العمومى وللأسف طلع نصاب هو وشركاه وابنى دفع دم قلبه وفى الآخر مات بحسرته.

وأضاف الأب الواقعة بدأت بمشاهدة نجلى إعلان لشركة مزايا للمقاولات وصاحبها محمد عبد اللاه هاشم نور الدين بميدان الإسكندرية باسم الشركة عن فتح باب الحجز لشقق سكنية فى كمبوند من 4 أبراج بجوار السجن والإعلان عن تسهيلات فى الدفع والتقسيط.

وأضاف الأب: فى بداية الأم لم يطمئن نجلى للشركة ولكن توجه إليها واستوفى كافة المعلومات عنها وسدد مبلغ 240 ألف جنيه على 3 دفعات فى المرة الأولى 200 ألف جنيه وقسط 20 ألف جنيه والقسط الثالث 20 ألف جنيه، بعد أن تأكد من وجود تعاقدات بين الشركة ومواطنين على شقق بالكمبوند السكنى الوهمى.

وتابع، بعد فترة اكتشف نجلى أن الشقة التى تعاقد عليها تم بيعها لـ3 آخرين وتوجه نجلى للأرض وتبين قيام أصحاب الأرض وهم عاطف عزيز مشرقى رزق وعهدى عزيز مشرقى رزق وأمير وجيه مشرقى رزق بتعليق لافتة أعلنوا فيها إخلاء مسئوليتهم عن النزاع الواقع على الأرض وأنهم ليسوا أطرافا فى النزاع بين أصحاب شركة المقاولات والمشترين، ولاحظ نجلى وجود مبنى خرسانى من 3طوابق فقط ولم يجد أى ملامح لخطوات إيجابية لبناء الكمبوند.

وحصل "اليوم السابع" على صورة من إعلان الشركة الخاص بإنشاء الكومباوند والمساحات المطروحة، وعقد بيع الأرض محل النزاع من طرف أول سامى جرجس داود مقيم شارع المدارس أول طنطا وسمير جرجس داود مقيم شارع طريق النصر بالقاهرة "طرف أول" لـ عاطف عزيز مشرقى، عهدى عزيز مشرقى، امير وجيه مشرقى مقيمين بشارع المدارس أول طنطا، ورخصة البناء الصادرة من حى أول طنطا برقم 75/1أ لسنة 2013/2014 باسم امير وجيه مشرقى وعاطف وعهدى عزيز مشرقى رزق بشارع الاسكندرية وإيصالات السداد التى قام المجنى عليه بسداد الأقساط للمتهم بقيمة 240 ألف جنيه.