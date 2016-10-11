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مواطن يصيب فرد أمن بجامعة بني سويف بجرح قطعي في العين‎

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مواطن يصيب فرد أمن بجامعة بني سويف بجرح قطعي في العين‎ مواطن يصيب فرد أمن بجامعة بني سويف بجرح قطعي في العين‎

أرشيفية

أصيب فرد أمن إداري بجامعة بني سويف اليوم الثلاثاء بجرح قطعي في الحاجب إثر تعدي مواطن علية بالضرب امام بوابة المستشفي الجامعي .

تلقي العميد حامد أحمد السعدني مدير الامن الإداري بجامعة بني سويف إخطاراً من أحد أفراد الأمن الإداري المكلفين بتأمين المستشفي الجامعي ويدعي صهيب شحيط يفيد بتعدي أحد المواطنين علية بالضرب بلكمة في أحد عينية ممي تسبب له في إحداث جرح قطعي بالحاجب ، وذلك بسبب منعة من دخول المستشفي في أوقات خارج الزيارة الرسمية .

من جانبة قال مدير الأمن الإداري بالجامعة قمنا بتحرير محضر إثبات واقعة بالتعدي علي فرد الأمن لإحالتة للنيابة .

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