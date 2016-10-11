كاتب صحفي: العلاقات الفرنسية الروسية دخلت مرحلة عصيبة متدهورة

قال الكاتب والمحلل السياسي في باريس، مصطفى الطوسة، إن العَلاقات بين باريس وموسكو، تشهد تدهورًا سلبيًا، بعد رفض الرئيس فلاديمير بوتين، زيارته لفرنسا، عقب طلبها مناقشة الملف السوري.

وأضاف الطوسة خلال مداخلة هاتفية له على شاشة “الغد” الإخبارية، أن فرنسا هزمت في مجلس الأمن بعد رفض قرارها، مشيرًا إلى أن الكرملين أدرك عدم جدوى ذهاب فلاديمير بوتين، لفرنسا وهو ما أدى لإلغاء الزيارة.

وتابع الطوسة أن العلاقات الفرنسية – الروسية دخلت في مرحلة عصيبة ومتوترة، قد تكون لها تداعيات على المنطقة في أوكرانيا وسوريا كذلك، لافتًا إلى أن هناك قناعة فرنسية بأن تركيا وروسيا أصبحا ينتميان لنفس الحلف، فيما يخص الأزمة السورية.

وألمح الطوسة إلى أن هناك توقعات بالقطيعة بين البلدين في المرحلة المقبلة، خاصة أن هذه هي ثاني أزمة تأتي في عهد الرئيس أولاند، قبل أزمة الميسترال الأولى، التي ألغتها فرنسا.