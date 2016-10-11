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رئيس الوزارء اليونانى يزور أهرامات الجيزة

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رئيس الوزارء اليونانى يزور أهرامات الجيزة رئيس الوزارء اليونانى يزور أهرامات الجيزة

>(أ ش أ)

حرص اليكسيس تسيبراس رئيس الوزراء اليونانى والوفد المرافق خلال زيارته لمصر، على زيارة منطقة الأهرامات الأثرية، حيث كان فى استقباله الدكتور خالد العنانى وزير الآثار و يحى راشد وزير السياحة وأشرف محى مدير عام منطقة آثار الهرم.

تضمنت الزيارة الهرم الأكبر ومنطقة البانوراما، حيث قام وزير الآثار بشرح ما تتصف به المنطقة من الناحية التاريخية والأثرية، كما أوضح لرئيس الوزراء اليونانى مستجدات العمل بمشروع تطوير هضبة الأهرامات ووضع تصور للمنطقة فور الإنتهاء من المشروع.

و أعرب رئيس الوزراء اليونان عن سعادته بزيارة منطقة الأهرامات ، متمنيا زيارتها مرة أخرى بعد الإنتهاء من مشروع تطويرها والذى تنبأ له بأن يكون خطوة كبيرة للنهوض بالمنطقة من جديد.

وأكد يحى راشد وزير السياحة أن هذه الزيارات الرسمية لمختلف المزرارات الأثرية وحرص السياسيين والدبلوماسيين وغيرهم من فنانى حميع الدول على زيارة المواقع الأثرية على هامش تواجدهم بمصر لأى سبب، يعد خير سفير لإبراز ما تملكه من أماكن ليس لها مثيل على مستوى العالم، الأمر الذى يساهم بشكل كبير فى استعادة حركة السايحة الوافدة إلى مصر.


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