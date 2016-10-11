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جامعة المنصورة توقع بروتوكول تعاون لتدريب الطلاب على برامج اللغة الانجليزية

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جامعة المنصورة توقع بروتوكول تعاون لتدريب الطلاب على برامج اللغة الانجليزية جامعة المنصورة توقع بروتوكول تعاون لتدريب الطلاب على برامج اللغة الانجليزية

>الدقهلية شريف الديب

وقع الدكتور أشرف عبد الباسط نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب برتوكول تعاون بين جامعة المنصورة والمركز الثقافى الفرنسى، فى إطار حرص قطاع شئون التعليم والطلاب بالجامعة على تأهيل وتدريب الطلاب وتنمية مهاراتهم العلمية وتجهيزهم لسوق العمل.

وقال بيان للجامعة اليوم، إن الدكتور محمد حسن القناوى رئيس الجامعة فوض الدكتور أشرف عبد الباسط نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب فى التوقيع على عقد تعاون مع المركز الثقافى البريطانى ويمثله هارى هارينز، وذلك لتدريب طلاب الجامعة على برامج اللغة الإنجليزية، حيث تم اختيار مجموعة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لتولى مسئولية التدريب وتم عمل مقابلات شخصية مع الطلاب المقبولين وتم تجهيز وتوفير الاماكن الخاصة بالتدريب داخل الجامعة تسهيلا على الطلاب.


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