الإعلامي أسامة كمال لـ «مانشيت القرموطي».. لو عرضت عليا وزارة الاعلام لن أقبل

نفى الإعلامي أسامه كمال، ما نشر فى جريدة الأهرام المسائي، عن قربه من تعيينه رئيسًا لإتحاد الاذاعة والتليفزيون قريبًا، وقال هذا الأمر أكبر من حجمى بكتير أن أدير اتحاد الاذاعة والتليفزيون، مضيفًا، فى مداخلة هاتفية لبرنامج “مانشيت القرموطي” مع الاعلامي جابر القرموطي على قناة العاصمة الجديدة، انه لا صلة لى بالادارة ولم يعرض أحد عليا ذلك وليس لي اهتمام بهذا الامر، وما نشر تحقيق مفبرك بالكامل.

وقال «كمال»، ليس لى طموح وليس فى فكرى وخاطرى لأن هذا الأمر يحتاج إلى شخص شاطر ومدير لديه مهارات كبيرة قادر على التعامل مع 40 ألف موظف، وهذه مهارات ليست لدي وهى ادارات “ليها ناسها”.

وتابع، لو عرضت عليا وزارة الاعلام لن أقبل لانها تحتاج إلى مهارات ليست لدي وشرف لاى شخص أن يخدم وطنه فى أى مكان ولكن أنا لست هذا الشخص وقال نحن فى حاجة لضبط المهنة ونحتاج إلى من يدافع عن حرية الاعلام وأن يضبط المهنة ويحاسب من يخطأ، نحن فى حاجة إلى جهاز يراقبنا كإعلاميين.

ورد على سؤال خاص بحرية الاعلام فى مصر قائلا: لدينا حرية اعلام كبيرة جدا ولكن أخشى أن تتعرض لأى نوع من أنواع المخاطر، انا كإعلامي لم يطلب منى أحد أن أقول شئ أو لا أقول شئ، وأحيانا بنطلب توضيحات ولم يرد علينا أحد، ومن حقنا كإعلاميين أن نطلب المعلومة وأن نحصل عليها ولذلك قانون تداول المعلومات ضرورى