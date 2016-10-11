رجل الأعمال أحمد بهجت ينفى بيع قناة دريم‎

قال مصدر مقرب من رجل الاعمال أحمد بهجت أن خبر بيع قناة دريم الذى نشر غير صحيح ، ولا يوجد حديث الان عن بيع قناة دريم، وأكد المصدر لـلاعلامى جابر القرموطي أنه ليست هناك نية لبيع قنوات دريم حاليا، كما نفى وجود مشكلات بالقناة .

وقال “القرموطي”: لا أتمنى بيع أى قناة فى مصر وطالب ملاك القنوات الفضائية بعدم بيعها لأنه لو تم بيع هذه القنوات سيضر، وأضاف، هذا التعدد الموجود فى الاعلام الان جيد جدا أن يكون هناك عمرو أديب ومعتز الدمرداش ووائل الابراشي ولميس الحديدى واسامه كمال وايمان الحصرى وخالد صلاح ومحمد الدسوقى رشدى ومحمد شردي وريهام السهلى ومنى سلمان والدكتور معتز عبد الفتاح وغيرهم اضافة إلى التليفزيون المصرى ، كل هؤلاء يثرون الاعلام المصر وتنوع مفيد للمشاهد .