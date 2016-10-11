غدًا.. استئناف محاكمة 4 متهمين بـ «أحداث الطالبية»

تنظر محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار فتحي البيومي، غدًا الأربعاء، محاكمة 4 متهمين قد صدر ضدهم حكم غيابي بالمؤبد قبل ضبطهم، على ضوء اتهامهما في أحداث التظاهر والتجمهر بالطالبية.

كانت النيابة العامة قد نسبت للمتهمين محمد محمود حسان، ومحمد محمود محمد، مع 9 آخرين، قيامهم في 21 فبراير 2014 بدائرة قسم شرطة الطالبية بالتجمهر حاملين أسلحة نارية، واعتدائهم على طاقم تصوير قناة التحرير الفضائية، وحرق سيارتهم الميكروباص، وسرقة كاميرات التصوير التي كانت بحوزتهم، وكذلك كافة المبالغ المالية والهواتف المحمولة التي كانت بحوزتهم بطريق الإكراه، بالإضافة إلى حيازتهم أسلحة بيضاء.