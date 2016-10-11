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البنتاجون يلمح لرد انتقامي على إطلاق صاروخ على مدمرة من اليمن

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البنتاجون يلمح لرد انتقامي على إطلاق صاروخ على مدمرة من اليمن البنتاجون يلمح لرد انتقامي على إطلاق صاروخ على مدمرة من اليمن

ارشيفية

لمحت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إلى أن أيا كان من أطلق صواريخ على مدمرة أمريكية وسفينة مصاحبة لها قبالة ساحل اليمن مطلع الأسبوع فقد “عرض نفسه للخطر” في تحذير يوحي باستعدادات لرد محتمل.

وبحسب رويترز قال المتحدث باسم البنتاجون جيف ديفيز خلال مؤتمر صحفي إن أي شخص يطلق النار على سفن بحرية أمريكية تعمل في مياه دولية “يعرض نفسه للخطر” مشيرا إلى أن الصواريخ جاءت من أراض تسيطر عليها جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن.

وعندما سئل إن كان البنتاجون يحدد أهدافا لضربات انتقامية أجاب “لن أؤكد ذلك الآن.”

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