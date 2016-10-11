الجامعة العربية تدين قرار الحكومة الإسرائيلية تفعيل «شعبة الاستيطان»

أدانت جامعة الدول العربية اليوم قرار الحكومة الإسرائيلية بإعادة تفعيل ما تسمى بـ(شعبة الاستيطان) في (الهستدروت الصهيوني العالمي) ومنحها صلاحيات كاملة لإطلاق يدها الاستعمارية في البناء الاستيطاني على أراضي دولة فلسطين المحتلة محذرة من مضاعفات بالغة الخطورة نتيجة لهذا القرار .

وقال الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة السفير سعيد أبو علي – في بيان اليوم – إن تلك الشعبة هي الأداة الاستعمارية المباشرة والرسمية للحكومة الإسرائيلية التي شاركت في إقامة العديد من البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية المحتلة.

وشدد أبو علي على أن هذه الهيئة الاستيطانية تحظى بدعم مالي كبير يمكنها من تخصيص الأموال بسرية كبيرة ومن دون مساءلة لصالح مشاريع استيطانية ضخمة تستهدف كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة بلا استثناء.

وقال إنه بالرغم من تصاعد موجة تنديد المجتمع الدولي بسياسات وممارسات حكومة الاحتلال الاستيطانية ومنها بيان إدانة وزارة الخارجية الأمريكية, والذي خير فيه إسرائيل بين أن تستمر بسياستها الاستيطانية وبين خيار الحفاظ على إمكانية التوصل إلى حل الدولتين من أجل السلام وكذلك بيانات الاتحاد الأوروبي ومعظم دول العالم, فإن حكومة الاحتلال تواصل تحديها وإصرارها على مواصلة الاستيطان وتوسيع نطاقه وتسريع وتيرته.

ودعا المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن لتذكر مسؤولياته في إصدار القرار الملزم المعبر عن إرادة هذا المجتمع الدولي لوقف الاستيطان وإنقاذ حل الدولتين ومسار السلام مشيرا إلى أن فرص السلام المطروحة من قبل المجتمع الدولي بشكل عام ومن قبل العرب على وجه الخصوص لن تبقى معروضة إلى ما لا نهاية.

أ ش أ