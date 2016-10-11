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الشرطة: مسلحون يفتحون النار خلال احتفال بمزار ديني في كابول

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الشرطة: مسلحون يفتحون النار خلال احتفال بمزار ديني في كابول الشرطة: مسلحون يفتحون النار خلال احتفال بمزار ديني في كابول

الشرطة الأفغانية

قال مسؤولون في الشرطة الأفغانية إن مسلحين مجهولين دخلوا مزارا في العاصمة الأفغانية كابول يوم الثلاثاء وفتحوا النار على مصلين تجمعوا للاحتفال بيوم عاشوراء.

وبحسب رويترز قال مسؤول في الشرطة طلب عدم نشر اسمه لأنه ليس مفوضا بالحديث للإعلام إن سبعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 22 وإن من المتوقع ارتفاع العدد.

وذكرت وزارة الصحة العامة أنه جرى نقل 18 مصابا على الأقل إلى مستشفيات في المدينة لتلقي العلاج.

وذكرت الشرطة أن الهجوم بدأ قبل الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي وتحدث شهود عن وقوع انفجار أعقبه إطلاق نار.

وقال مصدران بالشرطة إن عدد المهاجمين ثلاثة لكنهما اختلفا بشأن من بقي منهم على قيد الحياة.

وقال قائد شرطة كابول عبد الرحمن رحيمي إن قوات الأمن في المنطقة أخلت المزار الذي يعد أحد أكبر المزارات في العاصمة.

وقع الهجوم في الوقت الذي تجمع فيه مئات من الشيعة للاحتفال بيوم عاشوراء. ووفقا لمسؤول في الشرطة فقد كان المهاجمون يرتدون زي الشرطة أو الجيش.

 

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