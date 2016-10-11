الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا معتدل الحرارة بوجه عام وحارا نسبيا نهارا وغائما جزئيا على بعض المناطق وتزداد كميات السحب على المناطق الشرقية والشمالية والرياح معتدلة السرعة بوجه عام قد تنشط احيانا. وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية ويحتمل تشكل بعض الضباب والضباب الخفيف.

حركة الرياح : جنوبية شرقية - جنوبية غربية / 10 - 20/25 كم / ساعة خلال الصباح والليل تصبح شمالية غربية / 15 - 25/30 كم / ساعة بعد الظهر وفي المساء.

>

> البحر .. خفيف .. متوسط الموج .. بارتفاع من قدم إلى قدمين قرب الساحل ومن قدمين إلى أربع وخمس أقدام في العمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الحادية عشرة و 13 دقيقة قبل الظهر وفي تمام الساعة التاسعة و36 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة الثالثة و26 دقيقة مساء.

درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 36 26 80 25 .

> دبي 37 27 75 30 .

> الشارقة 36 26 75 30.

> عجمان 36 25 70 25.

> أم القيوين 37 25 70 25 .

> رأس الخيمة 37 24 70 25 .

> الفجيرة 36 30 65 20.

> العين 37 25 65 15 .

> ليوا 39 24 95 25 .

> الرويس 36 25 90 25 .

> السلع 36 25 85 25.

> دلما 35 27 80 30 .

> طنب الصغرى 35 26 75 20 .

> طنب الكبرى 35 26 75 20 .

> أبوموسى 35 26 75 20.