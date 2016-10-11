مركز الملك عبدالله لرعاية المعوقين يحتفي باليوم العالمي للعلاج الطبيعي

نظم مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز لرعاية الأطفال المعوقين بجدة احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي للعلاج الطبيعي بالتعاون مع الشؤون الصحية بمحافظة جدة، والذي يقام هذا العام تحت عنوان "أضف حياة إلى سنين عمرك" هو عنوان الاحتفال العالمي باليوم العالمي للعلاج الطبيعي، ويتزامن مع مناسبة مرور عشرة سنوات على برنامج البدلة الفضائية وشبكة العنكبوت وبرنامج ركوب الخيل والتي استفاد منها أكثر من 600 طفل وطفل.

وقال مدير إدارة التأهيل الطبي بالشؤون الصحية بمحافظة جدة د. أحمد ياسين برهمين بأن وزارة الصحة الممثلة في إدارة التأهيل الطبي هي الجهة المخولة بالإشراف على خدمات التأهيل الطبي ومن ضمنها العلاج الطبيعي وذلك من خلال 250 قسم علاج طبيعي بالمملكة.

من جانبه، قال مدير مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز لرعاية الأطفال المعوقين بجدة د. زهير ميمني، أن هذا الاحتفال يأتي لنشر الخبرة المميزة التي اكتسبتها الجمعية للجهات الأخرى والتي أثبتت فعاليتها مع الأطفال وأدت إلى ظهور تحسن كبير في حالاتهم، مضيفاً انه تمت دعوة جميع القطاعات الصحية بمنطقة مكة المكرمة للمشاركة في هذا الاحتفال وشركات الأدوية والمستشفيات والمراكز الطبية ومراكز الإعاقة ومراكز العلاج الطبيعي.