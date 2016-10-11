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"جنايات المنيا" تؤجل محاكمة ٨ محامين متهمين بإهانة للقضاء

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"جنايات المنيا" تؤجل محاكمة ٨ محامين متهمين بإهانة للقضاء "جنايات المنيا" تؤجل محاكمة ٨ محامين متهمين بإهانة للقضاء

>المنيا- حسن عبد الغفار

أجلت محكمة جنايات  المنيا اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار معوض محمد  رئيس الدائرة الثانية، تأجيل إعادة محاكمة 8 محامين متهمين بإهانة القضاء والتجمهر داخل محكمة مطاى، إلى جلسة  اليوم الرابع من دور شهر مارس لحين  التصالح بين طرفى الدعوى .

والمتهمين يواجهون اتهامات  بالتعدى على المستشار أحمد فتحى جندى رئيس محكمة بمركز مطاى شمال المنيا، وتعطيل العمل فى شهر مارس 2013  ، والتجهمر والتحريض على العنف وإثارة الشغب داخل مبنى قضائى.

وكانت النيابة العامة أحالت 22 محامياً من أبناء مركز مطاى إلى محكمة الجنايات، بتهم التعدي علي عضو قضائى وهو المستشار أحمد فتحى يوم 13 من مارس 2013 وتنظيم وقفة إحتجاجية ضد القاضى مقيم الدعوى.


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