بالصور.. حادث بورسعيد يحصد أرواح أم ونجليها ويودى بحياة شاب حديث الزواج

رصدت كاميرا "اليوم السابع" شجن وأنين أهالى المتوفين والمصابين فى حادث طريق "مفارق بحر البقر" – جنوب بورسعيد، والذى وقع صباح اليوم الثلاثاء، بين سيارتين أحداهما ميكروباص والأخرى ملاكى، وأسفر عنه مصرع 4 أشخاص وإصابة 15 آخرين، تعددت إصاباتهم مابين كسور مضاعفة وجروح وكدمات وسحجات .

والتقينا فى غرفة العناية المركزة للأطفال والموجودة بالمبنى الغربى بالدور الثانى، مع أب له 3 مصابين طفلين يدعا منة الله عوض 10 سنوات، سيف عوض 8 سنوات وزوجته، حيث قال: "لدى بنت بها كسر مضاعف وستجرى عملية غدا، ووليد به كسر فى اليد وكدمات وجروح بالوجه، بالإضافة إلى زوجتى التى لم تتحدد حالتها إلى الآن إلا أن بها كسر" .

وأضاف الأب، أنهم كانوا ذاهبين من بورسعيد إلى المنزلة لزيارة "أم زوجته" المريضة، موضحاً أنه عَلِمَ بالحادث بعد وقوعه بعدة ساعات .

وبلقائنا مع الطفل سيف المصاب، قال "كنت صاحى والراجل كان ماشى غلط فخبطنا فى عربية تانية ومحستش بحاجة، ولم يستطع الحديث أكثر من هذه الكلمات البسيطة لصعوبة الإصابة التى ورمت وجهه" .

وقال والد زوجة المتوفى "باسم الشوربجى" – 40 سنة، أن ما علمناه أنه كان بصحبة أصدقاء وأقارب فى السيارة الملاكى وقادمين من المنزلة واصطدموا بسيارة ميكروباص قادمة من بورسعيد، وماتوا فى الحال .

وأضاف الشيخ فى حزن "هو جوز بنتى وبقاله شهر ونص بس .. مكملش حاجه .. وبنتى ربنا اللى عالم بيها وبحالها " .

وبمرورنا فى الغرف التى تم وضع المصابين بها، وجدنا الدكتور شريف أبو جندى، مدير مستشفى بورسعيد العام، يمر على المرضى للاطمئنان عليهم وطمأنة ذويهم بحالتهم الصحية .

وتجمهر أهالى المتوفين عند باب مشرحة المستشفى لإنهاء وإجراءات وتصاريح الدفن ونقلهم عبر سيارات إسعاف لمحل إقامتهم بمحافظة الدقهلية التى تُوفى منها 3 أشخاص، وشخص من محافظة بورسعيد .

يذكر أنه كان قد تلقى اللواء زكى صلاح، مدير أمن بورسعيد؛ إخطارًا من قسم شرطة الجنوب، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكى بمنطقة "مفارق بحر البقر" - جنوب بورسعيد، وعلى الفور توجهت 12 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث ونقل الضحايا والمصابين إلى مستشفيات بورسعيد .

وسجلت كشوفات مستشفى بورسعيد العام دخول كلاً من : رضا حافظ 36 سنة ، منة الله عوض 8 سنوات، سيف عوض 10 سنوات، محمد حسام 6 سنوات، محمد الشوربحى 40 سنة، منار السيد 20 سنة، فاطمة حافظ 36 سنة، زينب خالد 30 سنة، انشراح خالد 41 سنة، سارة حسام الدين 9 سنوات، حازم حسام 6 سنوات، ريم خيرى 40 سنة، عايدة حسين 40 سنة، طه حسام الدين 4 سنوات ، سحر خالد الحديدى 36 سنة، وجميعهم من محافظة بورسعيد .

وكان بيان المتوفين كالتالى : إبراهيم أبو الخير ٥٤ سنة، باسم الشوربجى 40 سنة، بدر الدين محمد شعبان 50 سنة، وهم من محافظة الدقهلية، ومحمد على الفحلة 51 سنة، من محافظة بورسعيد .