غوغل تعرض هواتفها الجديدة بسعة تخزين لانهائية

كشفت شركة غوغل الثلاثاء، النقاب عن أحدث سلسلة من هواتفها الذكية الجديدة التي تحمل اسم “بيكسل” Pixel و”بيكسل إكس إل” Pixel XL، والتي تقول الشركة عنها بانها مصممة من الداخل والخارج من قبل جوجل، وذلك ضمن فعاليات مؤتمرها للعتاد الذي يحمل شعار #MadeByGoogle والمنعقد في مدينة سان فرانسيسكو.

وتحدث بريان راكووسكي مدير منتجات الاجهزة في شركة جوجل حول اعتبار هواتف بيكسل الجديدة أول أجهزة تحصل على مساعد غوغل الشخصي Google Assistant بشكل مدمج ويمكن الوصول إليه عن طريق لمس وضغط زر القائمة الرئيسي للهاتف، أو عبر الأمر الصوتي “OK, Google”.

وأضاف بريان بان الهواتف تقدم تجربة تصوير رائعة، كما انها تعتمد على خدمات غوغل السحابية بحيث ان مساحة التخزين لا نهاية لها، وانها تعمل على مساعدة الناس على القيام بالأمور عن طريق الحديث بغض النظر عن نظام التشغيل المستخدم، وان هواتف بيكسل الجديدة مصنعة للتعامل مع الواقع الافتراضي التابع للشركة.

ويعمل المساعد الشخصي على أداء العديد من المهام من خلال الاستجابة لاستفسارات اللغة الطبيعية التي يتم إدخالها عن طريق الصوت أو النص، مثل القيام بتشغيل الموسيقى أو إحضاء معلومات من شبكة الإنترنت أو إرسال رسالة نصية.

كما يمكن للمساعد الشخصي إدراك ما يظهر على شاشة الهاتف والمعلومات التي يتم عرضها، مما يسمح له بتسهيل الأمور على مستخدم الهاتف.

ويمتلك كلا الهاتفين معالج Snapdragon 821 رباعي الأنوية من شركة كوالكوم بمعمارية 64 بت وبتردد 2.15 غيغاهيرتز، و4 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و32/128 غيغابايت من مساحة التخزين الداخلية.

كما يمتلكان كاميرا خلفية بدقة 12.3 ميغابيكسل بفتحة عدسة f/2.0 وجهاز استشعار 1.55 ميكرون بيكسل بحيث توفر العديد من الوظائف المختلفة مثل إمكانية التقاط سلسلة من الصور بشكل تلقائي والعثور على أفضل صورة منها، بالإضافة إلى ميزة HDR Plus والتي تسمح بزيادة جودة الصور وتقليل التشويش.

وأشارت الشركة إلى إمكانية عمل تطبيق الكاميرا بسرعة كافية لمعالجة الصور مرتين أسرع بالمقارنة مع التقنيات السابقة، كما تقدم الكاميرا بشكل مدمج ميزة تثبيت الصورة عند تصوير مقاطع الفيديو لتقديم لقطات فيديو أقل اهتزازاً.

مواصفات وتفاصيل هاتف بكسل الجديد كاملة: جسم كامل من الألمونيوم المطعم ببعض الأجزاء الزجاجية.

يعمل بنظام التشغيل نوجا 7.1 الأحدث من شركة غوغل. شاشة من نوع AMOLED عالية الدقة وبمقاس 5 إنش للصغير وحوالي 5.5 للأكبر قليلًا. معالج سناب دراجون 821 رباعي النواة من شركة كوالكوم وبقدرة 2.15 غيغاهرتز و1.6 غيغاهرتز.

ذاكرة وصول عشوائي بحجم 4 غيغابايت. دعم لعملية الشحن السريع (15 دقيقة شحن ستعطيك 6 ساعات عمل). يأتي الهاتف متوفرًا في ثلاث الوان مختلفة الأبيض والأسود والأزرق.

دعم بمساحات خيالية لتخزين صورك بالحجم والدقة الأصلية في خدمة صور غوغل. متاح للطلب المسبق من أمريكا وكندا واستراليا وبريطانيا وألمانيا بسعر يبدأ من 649 دولارا أمريكيا.

دعم فني متواصل من الشركة وعلى مدار الساعة. كاميرا أمامية بدقة حوالي 12.3 ميغابكسل والأمامية ميغابكسل.

يحتوي الجهاز على منفذ USB-C جديد ومنافذ للسماعات العادية. قدرة البطارية 2770 مللي أمبير للهاتف الأصغر، وحوالي 3450 مللي أمبير للهاتف الأكبر. يوجد بالهاتف مستشعر لحاسة اللمس.

الأسعار بالتفصيل: هاتف بكسل بذاكرة داخلية 32 غيغابايت يأتي بسعر 649 دولارا أمريكيا، وبحجم 128 غيغابايت يأتي بسعر 749 دولارا أمريكيا، أما عن هاتف بكسل XL فيأتي بسعر 769 دولار أمريكي للنسخة ذات المساحة التخزينية الداخلية 32 غيغابايت، وبسعر 869 دولارا أمريكيا لنسخة 128 غيغابايت.