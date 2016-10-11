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غدًا.. محاكمة المتهمين في لجنة المقاومة الشعبية بـ «كرداسة»

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غدًا.. محاكمة المتهمين في لجنة المقاومة الشعبية بـ «كرداسة» غدًا.. محاكمة المتهمين في لجنة المقاومة الشعبية بـ «كرداسة»

أرشيفية

تنظر غدًا، الإربعاء، محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة باكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار فتحي البيومي، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة.

وأسندت النيابة العامة، للمتهمين وعددهم سبعين متهمًا، إتهامات بتأسيس و إدارة عصابة ” لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة ” انُشئت على خلاف أحكام الدستور و القوانين كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور و القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة، وإستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة، وقتل ثلاثة مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة ، وحيازىة مفرقات TNT وإعانة على الفرار من وجه القضاء و إستعمال القوة و العنف ضد موظفيين عموميين .

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