البرلمان العربي يختتم جلسته العامة بدعوة الكونجرس الأمريكي لإلغاء قانون «جاستا»

أكد البرلمان العربي أن قانون ” جاستا ” الأمريكي يتجاهل كل القواعد القانونية الدولية والمحلية ويفتقر إلى الأسس القانونية والسياسية المعمول بها في العالم بأسره.

وأشار البرلمان العربي -في بيان اصدره في ختام أعمال جلسته العامة بمدينة شرم الشيخ – برئاسة احمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي ” إن إهدار مبدأ السيادة الوطنية للدول بتطبيق وسريان قانون محلي أصدره مشرع محلي على دول أخرى ذات سيادة يعد ضربا لعرض الحائط بأبسط مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

ودعا البرلمان العربي أعضاء الكونجرس الأمريكي إلى إلغاء هذا القانون نظرا لما يترتب عليه من إرباك في العلاقات الدولية وما يعكسه من فكر استعماري قديم أدى إلى سيطرة قوى على بقية دول العالم ونهب ثرواتها.

كما دعا البرلمان العربي كافة الدول العربية والإسلامية والأفريقية والبرلمان الأوربي وممثلي شعوب العالم للوقوف مع احترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وبشأن القضية الفلسطينية أكد البرلمان العربي مجددا على مركزية القضية الفلسطينية في قضايا الأمة العربية، مشددا على ضرورة توحيد الجهود والطاقات العربية من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967م وعاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين وفق قرارات الشرعية التي أكدت على أهمية تحقيق ذلك ووقف الاستيطان الصهيوني والاعتداءات المتواصلة على الشعب الفلسطيني بكافة أشكاله، خاصة في القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها اعتداءات المستوطنين على المسجد الأقصى.

أ ش أ