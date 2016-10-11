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بالصور.. استعدادات مكثفة لحفل الكينج «محمد منير» يوم 20 أكتوبر بـ «جامعة مصر»

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بالصور.. استعدادات مكثفة لحفل الكينج «محمد منير» يوم 20 أكتوبر بـ «جامعة مصر» بالصور.. استعدادات مكثفة لحفل الكينج «محمد منير» يوم 20 أكتوبر بـ «جامعة مصر»

 كتب – مصطفى حمزة

الكينج محمد منير

تسير على قدم وساق الإستعدادات النهائية للتجهيز لحفل الكينج محمد منير يوم الخميس 20 أكتوبر بجامعة للعلوم والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر، في حفل يحييه بمناسبة ذكرى الـ 43 لإنتصارات أكتوبر المجيدة وكذلك احتفاءًا بعيد ميلاد الكينج.

قال «حسن شندي»، المشرف على الحفل مستشار رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا إنه تم دعوة العديد من الشخصيات العامة والفنانيين ولاعبي كرة القدم، وذلك لحضور الحفل وسيتم الكشف عن أسمائهم في وقت لاحق يوم الحفل، وتم تأمين مكان الحفل بإستاد الجامعة بمساحة تستوعب حضور 10 آلاف متفرج، وتوفير مكان إحتياطي أخر ليستوعب قرابة 15 ألف آخرين.

ويقدم الكينج محمد منير، مجموعة من أشهر أغانيه، بالإضافة إلى أغاني مسلسله الأخير «المغني»

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