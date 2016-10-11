وزير الخارجية البريطاني يتهم روسيا بقصف قافلة المساعدات في سوريا الشهر الماضي

اتهم وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، روسيا بالوقوف خلف قصف قافلة المساعدات الإنسانية في سوريا الشهر الماضي.

وقال جونسون – في كلمته خلال الجلسة الطارئة في مجلس العموم لمناقشة الوضع الإنساني المتدهور في حلب – “إن كل الأدلة المتاحة تشير إلى أن روسيا تقف خلف الضربة الجوية على القافلة الشهر الماضي”.

وأضاف وزير الخارجية أنه إذا استمرت روسيا على منهجها الحالي فإنها تخاطر بأن تصبح “أمة منبوذة”، طبقا له.

وقال, عمدة لندن السابق، إن على المملكة المتحدة زيادة الضغوط التي تمارسها على الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس الروسي فلاديمير بوتين من خلال فرض عقوبات عليهما.

كما دعا جونسون إلى التظاهر أمام السفارة الروسية في لندن, قائلا “إنه يرغب في رؤية مظاهرات خارج السفارة بشأن دور موسكو في الصراع السوري”، وحذر وزير الخارجية خلال كلمته في مجلس العموم مما وصفه تنامي “آبار الغضب” مع تعرض مدينة حلب الدمار.

أ ش أ