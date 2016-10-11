3000 مدرسة بدون كتب حتى الآن.. والتعليم: المناهج موجودة بموقع الوزارة

بعد مرور ثلاث أسابيع على بداية العام الدراسى 2016 /2017 تتوالى تصريحات الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بشأن أعداد الكتب بالمدارس الحكومية فمنذ عقد المؤتمر الصحفى للوزارة لبيان استعدادات الوزارة بشأن العام الدراسى فقد صرح الوزير بأن الوزارة انتهت من طباعة 85 % من الكتب المدرسية يوم السادس من سبتمبر الماضى.

وفى بداية العام الدراسى صرح يوم 27 سبتمبر 2016 بالانتهاء من طباعة 91 % من الكتب الدراسية .

وفى آخر إحصائية لعدد المدارس الحكومية العام الماضى بأن أعداد المدارس فى مصر 60 ألف مدرسة بما يعنى أن 3000 مدرسة بدون كتب دراسية وبعض المدارس ظهرت بها بعض الكتب ونقص فى مواد أخرى .

ورصد " انفراد" بعض المدارس التى تعانى نقص فى الكتب المدرسية بمحافظات الجمهورية المختلفة ففى مدرسة Modern Narmer بالدقى بالجيزة لم يتم تسليم كتاب الرياضيات للصف الثانى والثالث الإبتدائى وكتب الصف الثالث الإعدادى بمدرسة فتحى سرور بالإسكندرية وكتاب اللغة الإنجليزية بالصف الأول الابتدائى بمدرسة مجمع سيدى بشر بالإسكندرية إدارة المنتزه الإسكندرية وكتب الصف الثانى الابتدائى بمدرسة الشهيد أحمد جلال التجريبية الرسمية وكتب الصف الثالث الابتدائى بمدرسة التحرير الرسمية للغات بإدارة سمنود التعليمية بمحافظة الغربية وكتب اللغة العربية والعلوم للصف الثالث الإعدادى بمدرسة شجرة الدر بالمنصورة وكتب الرياضيات للصف الثالث والعلوم للصف الخامس بمدرسة الفردوس المتميزة بالمنصورة ومنهج الرياضيات بالصف الأول الإبتدائى بمدرسة السلام الإعدادية بمحافظة أسيوط .

وتابع " انفراد " شهادات بعض أولياء الأمور فى مختلف المحافظات فقد أكدت عبير أحمد إحدى أولياء الأمور أن أبناءها فى مدرسة طلائع الكمال للغات التابعة لإدارة شرق مدينة نصر ، ولم يتسلم ابنها الذى يدرس فى الصف الثالث الابتدائى كتاب الرياضيات اللغات حتى الان ، كما لم يتسلم ابنها الذى يدرس بالصف الخامس الابتدائى كتب الرياضيات و العلوم اللغات

وقالت وفاء عبد المنعم أن أبنائها بالصف الثانى الابتدائى لم تتسلم كتب الرياضيات "اللغات".

فى مدرسة الشهيد أحمد حمدى التجريبية لغات بمصر القديمة ، وتقول مروة مختار ، إن أبنائها فى مدرسة على بن أبى طالب الإعدادية بالإسكندرية ، لم يتسلموا أى كتب لطلاب الصف الثانى الإعدادى وتضيف هبة عبد المنعم بأن أبناءها لم يتسلموا كتاب الرياضيات "تانية ابتدائى" لغات مدرسة النزهة الحجاز، والكمبيوتر الصف الأول الإعدادى لغات بمدرسة الفاروق الحجاز .

وقالت عبير محمد : إحنا ممنوع عندنا استلام الكتب قبل دفع المصروفات، أولادى فى مدرسة نجيب محفوظ الرسمية المتميرة للغات بإدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية.

وأعلنت إيمان على عدم تسلم أبنائها كتاب الرياضيات والعلوم للصف الثالث الإعدادى بمدرسة جمال عبد الناصر الرسمية المتميزة ١٣ لغات مصر الجديدة .

وأوضحت هبة عدم تسلم كتب الصف الثالث الابتدائى لغات تجريبى أسوان.

وجاء نص وزارة التربية والتعليم اليوم ردا على نقص الكتب المدرسية فى العديد من المدارس حيث أفادت بأن ما يتردد فى هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة؛ وأن الوزارة تعمل جاهدة لوصول جميع الكتب الدراسية بكافة المراحل التعليمية لجميع المدارس؛ من أجل حسن سير وانضباط العملية التعليمية وتؤكد تجاوز إجمالى ما تم طباعته وتسليمه للمديريات التعليمية من الكتب الدراسية للعام الدراسى 2016/2017، نسبة 95% للتعليم العام، و96% للتعليم الفنى وفيما يتعلق بكتب المدارس الرسمية، والخاصة للغات، فقد قامت الوزارة بالانتهاء من طباعة وتوريد جميع الكتب الخاصة بمادتى العلوم والرياضيات باللغة الإنجليزية، وتم توريدها بنسبة 99.5%.

وكذلك التنبية مشددًا على جميع المديريات بضرورة الانتهاء من استلام، وتسليم جميع الكتب، علمًا بأنه قد تم إحالة المسئولين المتقاعسين عن استلام الكتب بالمديريات للتحقيق.

وقامت الوزارة بتحويل الكتب الدراسية إلى صيغة (Pdf)، ورفعها على الموقع اإلكترونى الرسمى للوزارة، ومواقع مديريات التربية والتعليم فى كل المحافظات، لاستفادة الطلاب منها، كما تم تحويل المناهج الدراسية للشهادات العامة (اﻻبتدائية والإعدادية والثانوية) إلى مناهج إلكترونية تفاعلية، وجارى الانتهاء من رفعها على موقع الوزارة.

وأكد وزير التربية والتعليم فى تصريحات إعلامية سابقة أن موضوع تسليم الكتب فى بعض المدارس ليس صحيحا، قائلا " أنا مرحتش مدرسة وملقيتش فيها كتب بين أيدى الطلاب متسائلا " إذا كانت الكتب الخارجية تغنى عن المدرسية ما سبب صرخات أولياء الأمور إذا ؟ .