موجز أخبار مصر للساعة 6 مساء من " اليوم السابع"

نشر الموقع الالكترونى "لليوم السابع" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى تفاصيل القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان فى قصر الاتحادية، كما أصيب 25 طالبا داخل مدرسة أولاد نور الإبتدائية بمركز المنزلة فى محافظة الدقهلية، بحالة تسمم، اليوم الثلاثاء، عقب تناولهم "فيشار" من كانتين المدرسة.

كما لقى طالب بالصف الثانى الإعدادى بمحافظة الدقهلية مصرعه داخل فصله فى مدرسة القطاوى للتعليم الأساسى، التابعة لإدارة نبروه التعليمية وذلك أثناء مشاجرة مع أحد زملائه داخل الفصل فى الحصة الثالثة..

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار..

أصيب 25 طالبا داخل مدرسة أولاد نور الإبتدائية بمركز المنزلة فى محافظة الدقهلية، بحالة تسمم، اليوم الثلاثاء، عقب تناولهم "فيشار" من كانتين المدرسة.

تعطى مصر أهمية كبيرة للتعاون الاقتصادى والتجارى مع دول حوض البحر الأبيض المتوسط فى القارة الأوروبية، ومن هذا المنطلق عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي قمة ثلاثية، صباح اليوم الثلاثاء، مع كلا من الرئيس القبرصى نيكوس أنيستاسياديس ورئيس الوزراء اليونانى ألكسيس تسيبراس.

وتبحث القمة تفعيل ما تم الاتفاق عليه فى القمم الثلاث الماضية من تنفيذ مشروعات مشتركة فى عدد من المجالات من بينها الزراعة والاستزراع السمكى والسياحة والطاقة والنقل البحرى، إضافة إلى بحث القضايا الإقليمية والدولية، وجهود مكافحة الإرهاب.

ارتفع عدد خلية داعش بالسويس المقبوض عليهم إلى 10 متهمين، والذين تم عرضهم على النيابة العامة بالسويس وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، واعترف المتهمون بتلقيهم تدريبا بسيناء على يد قيادات تنظيم داعش، من أجل أستهداف كمائن أمنية لقوات الأمن بالسويس واستهداف المجرى الملاحى لقناة السويس ومنشأت أمنية وحيوية بالسويس.

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم الثلاثاء، جلسة مباحثات ثنائية مع رئيس الوزراء اليونانى إليكسيس تسيبراس، وذلك قبل بدء أعمال الدورة الرابعة للقمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب برئيس الوزراء اليونانى، وأشاد بنمو وتطور التعاون بين البلدين على جميع الأصعدة، لاسيما فى ضوء العلاقات الوثيقة والمتميزة التى تجمع بين مصر واليونان.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أن القمة المصرية القبرصية اليونانية تعكس الاحترام المتبادل بين الدول الثلاث والاهتمام والتعاون المشترك وحسن الجوار وتعزيز الشراكات فى المجالات المختلفة، مضيفًا: "لقد اتفقنا على تفعيل الربط بين موانئ مصر وقبرص واليونان وزيادة التعاون السياحى".

أفادت وزارة الداخلية فى بيان لها أنه فى واحدة من أقوى الضربات الأمنية ضد تجار ومهربى المواد المخدرة، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق والمشاركة مع هيئة عمليات القوات المسلحة والقوات البحرية وقوات حرس الحدود، من إحباط محاولة تهريب أكثر من طنين من مخدر الحشيش إلى داخل البلاد على متن مركب صيد قبالة السواحل الشمالية الغربية بالمياه الإقليمية بمحافظة مطروح.

قرر حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، استبعاد محمد السيد أحمد داود مدير مدرسة القطاوى للتعليم الأساسى التابعة لإدارة نبروة من إدارة المدرسة، وتكليف السيد رمضان السعيد للقيام بأعمال مدير المدرسة، وذلك لحين الانتهاء من التحقيقات، فى واقعة وفاة طالب بالصف الثانى الإعدادى داخل الفصل أثناء مشاجرة مع زميله.

قالت صحيفة الإندبندنت، اليوم الثلاثاء، إنه تم تسريب دفعة ثانية من الرسائل الإلكترونية المزعومة بين المرشحة الرئاسية الأمريكية هيلارى كلينتون ورئيس حملتها جون بودستا، تقول فيها إن قطر والسعودية "تدعمان داعش ماليًا ولوجستيًا بشكل سرى".

قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن جلسات المزاد العلنى فى اليومين الاول والثانى لبيع اراضى حق الشعب المسترد من قبل لجنة استرداد اراضى الدولة برئاسة المهندس ابراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية المقامة بالهيئة العامة للاصلاح الزراعى ، أسفرت عن بيع 2967 فدان باجمالى 20 قطعة، حتى الآن، بمبلغ 151 مليون جنيه، على أن يستئناف اعمالة غدا الاربعاء لبيع باقى القطع المستردة .

لقى طالب بالصف الثانى الإعدادى بمحافظة الدقهلية مصرعه داخل فصله فى مدرسة القطاوى للتعليم الأساسى، التابعة لإدارة نبروه التعليمية وذلك أثناء مشاجرة مع أحد زملائه داخل الفصل فى الحصة الثالثة.

أكد الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير اليوم السابع على عمق الروابط التى تجمع الشعب المصرى بالأشقاء السعوديين ، مشدداً على أن العلاقات بين الشعبين أقوى من أى محاولات للوقيعة بين البلدين.

كشف الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة السابق، عن مفاجآت جديدة فى رحلة عودة موكله حسين سالم إلى مصر، مؤكدا أنه حتى الآن لم يصدر قرار بإلغاء التحفظ على أموال حسين سالم وأولاوده وأحفاده، أوما تبقى منها بعد التصالح.

كشفت مصادر دبلوماسية لـ"اليوم السابع" أن المملكة العربية السعودية بصدد إعداد مشروع قرار جديد حول الأزمة السورية لتقديمه إلى مجلس الأمن الدولى، مشيرة إلى أن هناك اتصالات متبادلة بين المسئولين فى القاهرة والرياض للتوافق بشأن هذا المشروع.

أعلن هشام الدميرى رئيس هيئة تنشيط السياحة ، رعاية الهيئة للحفل الغنائي الكبير لمغني البوب العالمى الأمريكي "مايكل بولتون" بالقاهرة، فى 21 أكتوبر الجارى، بالحديقة الصينية .

قال متحدث باسم الشرطة اليوم الثلاثاء، إن الشرطة الاتحادية الألمانية أخلت محطة قطارات وأغلقتها فى بلدة بجنوب غرب البلاد بعد تلقى تهديد بتفجير قنبلة فى وقت سابق صباح اليوم.

وأضاف المتحدث أنه جرى تلقى التهديد حوالى الساعة التاسعة والربع بالتوقيت المحلى ومازالت عمليات الشرطة متواصلة.

وقال إن عمليات البحث جارية من جانب خبراء المتفجرات.

كشف مصدر أمنى أن الأجهزة الأمنية تسلمت 17 مصريا قادمين من تونس "مرحلين" قبل هروبهم إلى ليبيا، مضيفا أنه يتم الاستماع إليهم الآن بعد أن ترحيل تونس لهم إلى مصر لمعرفة سبب محاولة سفرهم إلى ليبيا.

تابع" اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية تعطل حركة الخط الأول للمترو قبل أن تعود مرة أخرى

ثبت البنك المركزى المصرى سعر بيعه للدولار فى عطاء اليوم الثلاثاء عند مستوى 8.78 جنيه ليستقر سعره بالبنوك عند مستوى 8.88 جنيه

سقطت مروحة معلقة بسقف أحد الفصول بمدرسة عبد السلام عارف الابتدائية بقرية عارف التابعة لمركز الخارجة بالوادى الجديد، ما أدى إلى إصابة التلميدة "آيات سعد نجاتى"، وفزع تلاميذ الفصل.

تواصل محكمة جنايات جنوب القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة فى طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، نظر سابع جلسات محاكمة 67 متهماً فى قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، بينهم 51 متهمًا محبوسا.

كشف مصدر أمنى أن الأجهزة الأمنية تسلمت 17 مصريا قادمين من تونس "مرحلين" قبل هروبهم إلى ليبيا، مضيفا أنه يتم الاستماع إليهم الآن بعد أن ترحيل تونس لهم إلى مصر لمعرفة سبب محاولة سفرهم إلى ليبيا.

غادر وفد من الكونجرس الأمريكى القاهرة، اليوم الثلاثاء، على متن طائرة خاصة، متوجهًا إلى النمسا بعد زيارة لمصر استقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مختارات من برلمانى

سيطرت المقترحات لمواجهة قانون جاستا الأمريكى على الجلسة الأولى للبرلمان العربى المنعقدة فى شرم الشيخ اليوم الثلاثاء.

ومع مناقشة تقارير اللجان الخاصة بالبرلمان العربى، ومن ضمنها اللجنة السياسية، أكد رئيس اللجنة رفض البرلمان العربى، لقانون جاستا الأمريكى، مشيرا إلى أنه مخالف للمواثيق والقوانين الدولية.

بعد الجلسة الافتتاحية المشتركة بين البرلمانين العربى والأفريقى، أصدر الجانبان بيانا بالتوصيات التى استهدفها كلا منهما، والتى جاءت على النحو التالى: "نحن أعضاء البرلمان العربى وبرلمان عموم أفريقيا المجتمعين فى أول جلسة مشتركة بين البرلمانين.

قال النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، تعليقًا على إعلان الرئاسة انطلاق مؤتمر الشباب بشرم الشيخ 25 أكتوبر الجارى، إن هذا المؤتمر فكرة رائعة وفرصة للخروج بورقة عمل متكاملة للشباب، مشيرا إلى أن اتخاذ شعار للمؤتمر "ابدع.. انطلق" معبر عن انعكاسات السعى نحو فتح آفاق الإبداع أمام الشباب وتوفير سبل تحقيق أحلامهم.

كشف النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، خطة عمله خلال الفترة المقبلة بعد تعيينه نائبًا لرئيس ائتلاف "دعم مصر"، الأغلبية فى البرلمان، موضحًا: "فى كل دول العالم المتحضر، يقوم البرلمان بوضع رؤية أو استراتيجية معينة تجاه سياسات الدولة من خلال تشريعات ومن ثم تقوم الحكومة بتنفيذها، وهو ما لم يحدث خلال دور الانعقاد الأول، حيث إن كل القوانين جاءت من الحكومة ولم يكن للبرلمان دور كبير بشأن ذلك".

مختارات من "فوتو7"

خدمة جديدة استحدثتها مديرية أمن القاهرة، بهدف التيسير على المواطنين وخاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والمرضى، والتى تؤكد على شعار وزارة الداخلية "الشرطة فى خدمة الشعب"، وهى الخدمة المتمثلة فى استحداث سيارات متنقلة لتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين فى أماكن إقامتهم وتكون بمثابة قسم شرطة متحرك.

استضافت طوكيو عاصمة اليابان، مسابقة ملكة جمال العالم هذا العام، والتى من المقرر أن تكون المرحلة النهائية وإعلان ملكة جمال العالم 2016 ووصيفاتها اليوم الموافق 11 أكتوبر، واتسمت هذه الدورة بمجموعة من الفعاليات التى جعلتها أكثر تميزًا ولفتت لها انتباه العالم.

فوفقًا لما ورد بوكالة الأنباء الفرنسية، استطاعت ملكات الجمال المشاركات بالمسابقة أن يعلن عن انتمائهن الشديد لبلادهن من خلال الظهور على خشبة المسرح بالزى الرسمى الموافق لبلادهن.

أنقذت السلطات الأمريكية المئات باستخدام قوارب وطائرات هليكوبتر بعد أن غمرت الفيضانات بلدات بولاية نورث كارولاينا يوم الاثنين بسبب الإعصار ماثيو كما حذر مسؤولون من أن فيضانات الأنهار التى تهدد الحياة سوف تستمر لأيام.

مختارات من " فيديو 7"

رصدت كاميرا "فيديو 7" قناة اليوم السابع المصورة المصورة ارتفاع اسعار الملابس الشتوى للشباب.

وقال أحمد الخشاب بائع ملابس شتوية للشباب، الأسعار مرتفعة لأن الدولار مأثر على الملابس، وتبدأ أسعار الترنج الشتوى قطعتين بـ350 جنيهًا، وأسعار السويت تشيرت تبدأ من 180 جنيهًا حتى 220 جنيهًا.

نشر موقع BBC خبرا عن اعتقال النجمة الشابة شايلين وودلى بولاية شمال داكوتا، أثناء احتجاجها على مشروع إنشاء خط أنابيب جديد سيلوث البيئة ويدنس أرضا مقدسة.

بكى الدكتور أحمد الجروان، رئيس البرلمان العربى، أثناء كلمته فى الجلسة الأولى، اليوم الثلاثاء، عن الأوضاع فى سوريا وأزمة اللاجئين السوريين.

رصدت كاميرا فيديو 7 قناة اليوم السابع المصورة، الحالة المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية بالقاهرة الكبرى، بالتزامن مع خروج المواطنين لمباشرة أعمالهم، الفترة التى تشهد دائما حالة من التكدس والكثافات المرورية العالية فى بعض المناطق الحيوية، فيما عدا أيام الإجازات .