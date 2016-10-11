بالصور .. رموز سعوديون : تعلمنا على يد علماء مصر



> عقد الدكتور عباس شومان ، وكيل الأزهر الشريف ، اليوم الثلاثاء ، لقاء مفتوحا مع عدد من المثقفين والمفكرين وأساتذة الجامعات ورؤساء بعض المراكز الإسلامية في الخارج وأعضاء بمجلس الشورى وقيادات بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد .

وأعرب المشاركون، في بداية اللقاء ، عن حبهم وتقديرهم لمصر قيادة وحكومة وشعبا والأزهر الشريف وعلمائه الأجلاء، مؤكدين أن حب مصر والشعب المصري راسخ في قلوب الشعب السعودي .

وأضاف المشاركون ، أن علماء مصر هم من تعلمنا علي أيديهم ، فالأساتذة المصريون تمتلئ بعلمهم الجامعات السعودية ، خاصة علماء الأزهر الشريف، الذي تخرج على ايديهم الآلاف على مدار عشرات السنين، كما عبروا عن سعادتهم ببرامج الأزهر الشريف في مواجهة الفكر التكفيري والحفاظ على المذهب السني في المنطقة.

من جانبه ، قال وكيل الأزهر ، إن الشعب المصري أيضا يكن كل الحب والتقدير والمودة للمملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبا ، معربا عن تقدير الأزهر الشريف للدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في خدمة المسلمين.

وتحدث الدكتور عباس شومان ، عن الجهود التي يقوم بها الأزهر في مواجهة الفكر المتطرف وتحصين الشباب من الوقوع فريسة لأصحاب الأجندات المغرضة والتوجهات المتطرفة .

وأكد د. شومان حرص شيخ الأزهر على وحدة المسلمين وبذل الجهود الحثيثة والمخلصة لتصحيح صورة الإسلام التي أساء إليها المتطرفون والجماعات المسلحة، بالإضافة إلي رصد كل مايصدر عن الحركات المتطرفة والرد عليهم وتوعية الناس بمخاطرهم ، مشيرا إلى أن الأزهر الشريف حريص أيضا على تنسيق الجهود مع علماء المملكة العربية السعودية خاصة في هذه المرحلة الحرجة والخطيرة من تاريخ الأمة العربية والإسلامية .

كان وفد الأزهر الشريف قد عقد لقاءت عدة مع عدد من المسؤولين والقيادات الدينية خلال زيارته للمملكة العربية السعودية، حيث شارك في الاجتماع الأول للجنة التنسيقية بين الأزهر الشريف ووزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد السعودية .