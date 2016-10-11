مشادة بين نائب برلمانى وأمن مطار شرم الشيخ بسبب "عبوة سبراى"

وقعت مشادة بين محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، وأفراد الأمن بمطار شرم الشيخ خلال إجراءات التفتيش قبل ركوب طائرة عودتهم للقاهرة.

بدأت الواقعة برفض النائب الالتزام بتحذير ضابط الأمن، الذى طلب منه ترك عبوة سبراى وعدم أخذها ضمن أغراضه على الطائرة، إلا أن النائب رفض وبعد إصرار الضابط، قذف النائب العبوة على الأرض قائلا: "هى دى اللى مضايقاك يعنى" ، ثم تدخل بعض النواب المتواجدين لتهدئة الموقف.