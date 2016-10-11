بالصور.. استعدادات مكثفة لحفل الكينج محمد منير يوم 20 أكتوبر بجامعة مصر

تسير على قدم وساق الإستعدادات النهائية للتجهيز لحفل الكينج محمد منير

> يوم الخميس 20 أكتوبر بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر في حفل

> يحييه بمناسبة ذكرى أل 43 لإنتصارات أكتوبر المجيدة وكذلك احتفاء بعيد ميلاد

> الكينج .

قال حسن شندي المشرف على الحفل مستشار رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجية إنه تم دعوة العديد من الشخصيات العامة والفناينين ولاعبي كرة

> القدم لحضور الحفل وسيتم الكشف عن أسمائهم في وقت لاحق يوم الحفل ، وتم تأمين مكان الحفل بإستاد الجامعة بمساحة تستوعب حضور 10 آلاف متفرج وتوفير مكان احتياطي أخر ليستوعب قرابة 15 ألف آخرين.

ويقدم الكينج محمد منير مجموعة من أشهر أغانيه بالإضافة إلى أغاني مسلسله

> الأخير “المغني ” .