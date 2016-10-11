رئيس جامعة بني سويف يشهد حفل تخرج الدفعة الثالثة من كلية الهندسة

احتفلت كلية الهندسة جامعة بني سويف بتخريج الدفعة الثالثة للعام الجامعي 2015/2016 بحضور نواب رئيس الجامعة وعميد الكلية والوكلاء والأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وأولياء أمور الخريجين وممثلين عن شركة اسمنت وادي النيل.

وهنأ الدكتورأمين لطفي رئيس الجامعة أبنائه الخريجين بتفوقهم وأولياء أمورهم وقال أن هذا اليوم بمثابة تتويجا لمجهوداتهم والمشقة التي تحملوها هم وأولياء أمورهم للوصول إلى أهدافهم وأمل الجامعة والمحافظة معقود في كلية الهندسة واحتياج الدولة لشباب الخريجين وتشجيعهم للاستمرار في تفوقهم فهم قاعدة بناء مصر الجديدة ومصر المستقبل مضيفًا ان كلية الهندسة تعتبر من كليات القمة مثل كلية الطب التي تقدم بدورها الرعاية الصحية الكاملة للمواطنين أما كلية الهندسة تساهم في إقامة المشروعات الهامة والتنمية .

اشار لطفي الي ان الجامعة لها خطة استراتيجية بدأت منذ استقلالها عن جامعة القاهرة في 2005 ومن خلالها اصبحت جامعة بني سويف الآن من اكبر الجامعات المصرية من حيث عدد الكليات حيث وصلت الى 28 كلية منها كليات فريدة من نوعها مثل كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة وكلية علوم الارض وكذلك سيتم إضافة أقسام جديدة هذا العام منها (هندسة الطاقة –هندسة الاتصالات –هندسة الكيماويات – هندسة المياة ) وايضا اعتماد وتقديم برامج متميزة مما يكون له بالغ الاثر في وضع جامعة بني سويف في مصاف الجامعات المتقدمة محليًا ودوليًا مما يساهم في رفع تصنيف الجامعة محليا ودوليا .

وأعرب الدكتور محمد شكر ندا عميد الكلية عن سعادته لخريجي كلية الهندسة قاطرة التنمية في المجتمع وتفوقهم وأدائهم الرائع وروح التعاون بينهم وتوجيه النصيحة للخريجين لتحديد أهدافهم بدقة والسعي والمثابرة لتحقيقها مشيرًا الي انه يتم اعداد اللوائح والتجهيزات لافتتاح قسم الهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية مع تشجيعهم باستكمال دراستهم العليا وعدم التوقف عند محطة محددة.

وتضمن الحفل تكريم اوائل الدفعة وهم:

> 1- مؤمن شعبان عبد الوهاب

> 2- احمد صلاح محمد

> 3- مينا صفوت هنري

> 4- مينا مجدي عياد

5- ولاء محمد عبد المجيد

> 6- احمد محمد عبد العال

> 7- ياسمين نادي عزت

> 8- اندرو عياد سيف