أخبار عاجلة

لقاء خاص أحمد دويدار - نجم فريق سموحة .. في مساء الأنوار -
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني" -
مساء الأنوار - أحمد دويدار: مرتضى منصور رئيس نادي بدرجة مشجع -
مساء الأنوار: حقيقة مفاوضات أحمد دويدار مع النادي الأهلي -
مساء الأنوار: مصر لا يوجد فيها رونالدو أو ميسي ومستوى جميع اللاعبين متقارب -
التفاصيل الكاملة لأزمة «طباعة الأهرام».. ومصدر يكذب النجار -
صورة وخبر: مقاتل بين الحقول في درعا السورية -
3 مصابين بالخرطوش بسبب "جملة" أشعلت مشاجرة في أبو النمرس -
مساء الأنوار: استطلاع رأي عن مصير عماد متعب مع الأهلي ، ومستقبل كوليبالي -
مساء الأنوار: لقاء مع أسامة عرابي عقب فوز أسوان على طلائع الجيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

استقرار أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه

Google+ Print
استقرار أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه استقرار أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه

أرشيفية

استقر سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، اليوم الثلاثاء، حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولارالأمريكى أمام الجنيه المصرى 8.83 جنيه للشراء و8.8800 جنيه للبيع، وسجل اليورو الأوروبى 9.8181 جنيه للشراء و9.8181 للبيع، متراجعا بقيمة 5 قروش.

وسجل الجنيه الإسترلينى 10.8627 جنيه للشراء و10.9863 جنيه للبيع، وسجل الفرنك السويسرى 9.0594 جنيه للشراء و9.0428 جنيه للبيع، وبلغ الين اليابانى “100 ين” 8.4655 جنيه للشراء و8.5731 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليوان الصينى 1.3272 جنيه للشراء و1.3244 جنيه للبيع.

وعلى مستوى صرف العملات العربية مقابل الجنيه، بلغ سعر صرف الريال السعودى 2.35 جنيه للشراء و2.36 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتى 29.11 جنيه للشراء و29.4527 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتى 2.404 جنيه للشراء و2.4179 جنيه للبيع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
قائمة أسعار بلح رمضان في مجمعات الأهرام الاستهلاكية

قائمة أسعار بلح رمضان في مجمعات الأهرام الاستهلاكية

تعرف علي ابرز السلع التي قفزت أسعارها في شهر مارس

تعرف علي ابرز السلع التي قفزت أسعارها في شهر مارس

الأسعار الجديدة لمقابل خدمة العملاء الموجودة بفاتورة الكهرباء بعد زيادتها فى أول يوليو 2017

الأسعار الجديدة لمقابل خدمة العملاء الموجودة بفاتورة الكهرباء بعد زيادتها فى أول يوليو 2017

مفاجأة.. تقرير رسمى يكشف حقائق صادمة عن زيادة الأسعار

مفاجأة.. تقرير رسمى يكشف حقائق صادمة عن زيادة الأسعار