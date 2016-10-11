استقرار أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه

استقر سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، اليوم الثلاثاء، حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولارالأمريكى أمام الجنيه المصرى 8.83 جنيه للشراء و8.8800 جنيه للبيع، وسجل اليورو الأوروبى 9.8181 جنيه للشراء و9.8181 للبيع، متراجعا بقيمة 5 قروش.

وسجل الجنيه الإسترلينى 10.8627 جنيه للشراء و10.9863 جنيه للبيع، وسجل الفرنك السويسرى 9.0594 جنيه للشراء و9.0428 جنيه للبيع، وبلغ الين اليابانى “100 ين” 8.4655 جنيه للشراء و8.5731 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليوان الصينى 1.3272 جنيه للشراء و1.3244 جنيه للبيع.

وعلى مستوى أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه، بلغ سعر صرف الريال السعودى 2.35 جنيه للشراء و2.36 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتى 29.11 جنيه للشراء و29.4527 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتى 2.404 جنيه للشراء و2.4179 جنيه للبيع.