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تويوتا اليابانية تصنع طفلاً آلياً

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تويوتا اليابانية تصنع طفلاً آلياً تويوتا اليابانية تصنع طفلاً آلياً

أعلنت شركة “تويوتا موتورز” أنها صنعت “روبوتاً طفلاً” يحمل اسم “كيروبو ميني” للنساء اللواتي لا يقدرن على الإنجاب ويرغبن بأطفال وذلك بعد زيادة نسبة النساء غير القادرات على الإنجاب في اليابان.

وحسب رويترز فإن شركة “تويوتا” تعمل على التخفيف من الآثار السلبية الديموغرافية حيث تعتبر اليابان أكثر دولة يوجد فيها مواطنون من الشيوخ وكبار السن بين دول العالم المتقدمة.

وقال رئيس المخترعين فومينوري كاتاوكا “إن الروبوت يتأرجح قليلاً أثناء جلوسه كطفل جالس لم تتطور لديه مهارات التوازن بعد”

وأضاف أن هذه الحركات ستحرك المشاعر الحسّية لدى الأشخاص الذين سيقررون إقتناءه. وحسب الوكالة أيضاً ستقوم شركة “تويوتا” ببيع الروبوت “كيروبو ميني” في العام القادم وسيكون سعره 392 دولارا أمريكياً.

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