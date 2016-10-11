سياسي: مدارس اليمن تحولت لمخازن أسلحة.. وأماكن تدريب عسكرية‎

قال المحلل السياسي اليمني، بليغ المخلافي، إنه بعد انقلاب المليشيات الحوثية على السلطة الشرعية في اليمن، والوضع التعليمي في هذه الدولة يعيش مأساة كبيرة.

وأضاف المخلافي خلال لقائه على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أنه: “تم تحويل المدارس في اليمن، إلى مخازن للأسلحة وأماكن تدريب عسكرية، ما عرضها للقصف الجوي ووصل الضرر فيها إلى مستوى مخيف”.

وتابع المخلافي أن هناك 2 مليون طفل يمني يعانون من عدم القدرة على العودة للمدارس، بسبب النزوح والهجرة وانعدام الأمن.

وأشار المخلافي إلى أن الإمارات قامت بترميم أكثر من 230 مدرسة، وإعادة تأهيلها لتصلح للعمل، إلا أن المحافظات التي تشهد صراعا وتسيطر عليها الحوثيين تستخدم كـ معسكرات.