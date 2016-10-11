بالصور…محافظ بني سويف يوقع بروتوكول تعاون مع هياتشي لتوصيل الصرف الصحي للقري‎

وقع المهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف، بروتوكول تعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، وشركة هيتاشي اليابانية في مجال مشروعات الصرف الصحي لمدن وقرى المحافظة، حيث تمت مراسم توقيع البروتوكول بفندق ونادي القوات المسلحة في حضور اللواء محمد الخليصي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، واللواء حسام الدين رفعت السكرتير العام، وممثلى الوزرات وقيادات المحافظة التنفيذية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي والمستثمرين ورجال الأعمال والجمعيات الأهلية وممثلين عن المرأة والشباب.

وأوضح المحافظ، أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار توجهات الدولة لزيادة معدلات تنفيذ مشروعات الصرف الصحي في المدن والقرى، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لمد خدمة الصرف الصحي لـ 50 % من المناطق المحرومة في القرى والتجمعات السكانية، وذلك بحلول عام 2018 ، مشيرًا إلي حرص المحافظة لتحقيق تقدًم ملموس في هذا المجال من خلال المشاركة المجتمعية والإستعانة بكافة الخبرات المتاحة عالميًا ومحليًا لتحقيق أعلى معدلات إنجاز ممكنة، وهو ما اتضح في هذا البروتوكول من مشاركة شركة بحجم “هيتاشي اليابانية العالمية “، والتي تعد من الشركات الرائدة وتمتلك تكنولوجيا متقدًمة في هذا المجال ولديها خبرات كبيرة ومتراكمة في تنفيذ العديد من المشروعات الممائلة بمختلف دول العالم، مضيفًا أنه يجري حاليًا تنفيذ المراحل النهائية من مشروع الصرف الصرف الصحي بالبساتين بنظام MBR، وهي من الخطوات العملية التي تعمل المحافظة على تنفيذها في هذا القطاع العلمي.

وتابع حبيب قائلاً، يتضمن البروتوكول قيام المحافظة بتوفير الدراسات الحقلية اللازمة لاعداد التصميمات مع الجهات المعنية، و استخراج التصاريح اللازمة عند تنفيذ الأعمال، ويقوم “مركز البحوث ” كجهة بحثية بتقييم وتوثيق النتائج والتعاون مع شركة” هيتاشي” لبحث طرق تقييم التكنولوجيا المقترحة من الشركة، على أن تقوم الشركة القابضة بتقديم المعلومات الفنية المطلوبة ،وتقوم شركة هيتاشي بأعمال التصميم اللازمة للمحطات المطلوبة بتقنية “Hitachi CMBR”، والعمل على نقل التقنيات الحديثة للجهات المحلية المعنية والمساهمة في عمل الدراسات الفنية والمالية الداعمة لتعميم التجربة.

شهد توقيع البروتوكول ماجا زاكي المستشار الاقتصادي للسفارة اليابانية و المهندس ” ممدوح رسلان” رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي , والسيد ” شينشتي فوكازاوا” رئيس شركة هيتاشي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ووفد من الهيئة العربية للتصنيع ، والدكتورة هالة حجازي ” مدير معهد الهندسة الصحية بمركز بحوث الاسكان والبناء, والمهندس محمد سعيد رئيس شركة مياه الشرب والصحى ببني سويف.