الجيش السوري يستعيد السيطرة على قرية “كوكب” بريف حماة الشمالي

استعاد الجيش السوري سيطرته على قرية “كوكب” بريف حماة الشمالي والواقعة في المنطقة التي سبق أن شهدت صدامات بين تنظيمي “أحرار الشام” و”جند الأقصى” الذي بايع تنظيم جبهة “فتح الشام” النصرة سابقا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن الطيران الحربي السوري دمر مقرات وأرتالا وآليات للمسلحين في “معردس وتل بزام ومحيط معان وفي عطشان وأم حارتين ومورك وسكيك وصوران” بريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي.

وتأتي نجاحات الجيش السوري في هذه الجبهة على خلفية الخلافات والصدامات بين تنظيمي “أحرار الشام” و”جند الأقصى” الذي بايع تنظيم “جبهة النصرة” مؤخرا، من جراء “اختطاف عدد من عناصر “أحرار الشام” في سراقب بريف إدلب، فيما حمل “جند الأقصى” عناصر “أحرار الشام” مسؤولية الاقتتال.

وأوضح “جند الأقصى” أن سبب انضمامه إلى “فتح الشام”، هو أن التداعيات الأخيرة لا يستفيد منها سوى الجيش السوري، داعيا جبهة “فتح الشام” إلى مواصلة القتال ضد الجيش

> السوري، وإعادة السيطرة على المناطق التي استولى عليها بسبب اقتتال “الجند” مع “الأحرار”.

يشار إلى أن فصائل المعارضة السورية سيطرت -في وقت سابق اليوم- على قريتي (معان والكبارية) بريف حماه الشمالي.

أ ش أ