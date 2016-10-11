ضبط أكثر من 90 طن سكر بأحد المخازن بالشرقية

شنت مديرية تموين الشرقية، اليوم الإتنين، حملة برئاسة كمال فؤاد بلتاجي، مديرالإدارة، حيث قامت الحملة بضبط مخزن سكر بالمجاورة 20 أسفل العقار رقم 147، وتم ضبط كمية من السكر قدرها 1966 شيكارة زنة الشيكارة 50 كيلو جرام باجمالى 98.300 طن سكر.

وكانت الحملة بعضوية كلًا من رئيس الرقابة، عبد الجليل رشيد عبد الجليل، وكبير المفتشين، جمال محمد عبدالله، ومفتش أول،عادل عبدالله عمر، والمفتش محمد ابراهيم بدوي، والمفتش صلاح عبدالله خليفة، والمفتش محمود أحمد عبدالرحمن، والمفتش مهدي محمد السحار.

وقد تم تحرير محضر رقم 9546 جنح أول العاشر، وتم إبلاغ النيابة لمباشرة التحقيقات.