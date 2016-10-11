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وزير الخارجية البريطاني: روسيا تخاطر بالتحول إلى دولة مارقة

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وزير الخارجية البريطاني: روسيا تخاطر بالتحول إلى دولة مارقة وزير الخارجية البريطاني: روسيا تخاطر بالتحول إلى دولة مارقة

بوريس جونسون

حذر وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون روسيا يوم الثلاثاء من أنها تخاطر بالتحول إلى دولة مارقة إذا واصلت قصف أهداف مدنية في سوريا قائلا إن القوى الدولية يتعين عليها فعل المزيد لمعاقبة موسكو من خلال فرض عقوبات.

وبحسب رويترز قال جونسون للبرلمان “إذا استمرت روسيا على نهجها الحالي أعتقد أن هذا البلد العظيم معرض لخطر أن يصبح دولة مارقة” داعيا الجماعات المناهضة للحرب للاحتجاج أمام السفارة الروسية.

وتابع قوله “كل الأدلة المتاحة تشير إلى مسؤولية روسية عن هذا العمل المروع” في إشارة إلى هجوم على قافلة مساعدات إنسانية.

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